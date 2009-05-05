Diyabet cinsel fonksiyon bozukluğuna neden oluyor

Kan yağlarındaki yükseklik, diyabet ve tansiyon cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açıyor.



Sertleşme probleminin yaşla doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent AlıcıBugün gazetesine yaptığı açıklamada, sertleşme probleminin her yaşta ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Erkeklerde 40'lı yaşlardan itibaren cinsel gücün azalmaya başladığına dikkat çeken Alıcı, "Cinsel işlev bozukluğu ileri yaşlarda kendini çok daha fazla hissettiriyor" diye konuştu.



Utanıyorlar



Sertleşme problemi yaşayan 10 erkekten sadece 1'nin hekime başvurduğunu söyleyen Alıcı, 'Utanma, kaygı duyma ve çok önemsememe gibi nedenler erkeklerin hekime gitmesine engel oluyor" dedi. Kalp ve kolesterol hastalıklarının ilk belirtisinin cinsel işlev bozukluğu olduğunun altını çizen Alıcı, "Kalp damarının cidarının kalınlaşması, daralması, kan yağlarındaki yükseklik, tansiyon, sigara gibi nedenlerle ilk penis damarlarından başlıyor. Nedeni de penis damarlarının çapının daha dar olmasıdır" açıklamasını yaptı.



Kriz önlenebilir



Kan yağlarındaki yükseklik, diyabet ve tansiyonun cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açtığını kaydeden Alıcı, "Bu 3 faktör kontrol altında tutulursa hem kalp damar hastalıklarını hem de cinsel sorununu düzeltebiliriz" dedi. 6 aydan fazla cinsel sorun yaşayan erkeklerin muhakkak doktora başvurmaları gerektiğini kaydeden Alıcı, "Bu durumun kalp hastalığının bir öncüsü olduğunu söyledi.

