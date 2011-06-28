Diyabet aşısı başarısız oldu

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İngiliz ''The Lancet'' dergisinin araştırmasında, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilmek için insülin üreten pankreas beta hücrelerini korumaya yönelik aşının başarılı olmadığı görüldü.





Araştırmaya, Kanada ve ABD'de yaşayan, 3 ay önce şeker hastalığı teşhisi konulan 3 ila 45 yaş arasındaki 145 hasta katıldı. Araştırmanın ikinci evresinde aşı yapılan ve plasebo (sahte ilaç) verilen katılımcılarda hastalığın gidişatının aynı olduğu belirlendi.





Ancak araştırmayı yürüten bilim adamları, aşının daha önce yapılması halinde başarılı ve tedavinin bir parçası olup olmayacağını görmek için araştırmanın devam etmesini istiyor.



