Diyarbakır'da belediye sahte dezenfektan dağıttı

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentin çeşitli noktalarına yerleştirdiği dezenfektan ünitelerinin sahte olduğu ortaya çıktı. Ürünü taklit edilen firma suç duyurusunda bulundu. Olayı kabul eden belediye yönetimi, Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan'ı görevden aldı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan HDP'li Semra Güzel, dezenfektanı kullanan binlerce yurttaşın ellerini dezenfekte ettiğini düşündüğünü belirterek "El, yüz temizliğinin salgınla mücadele noktasında oldukça önemli olduğu göz önüne alındığında bu dezenfektanların kullanılmasının halk sağlığı açısından bir skandal olduğu aşikardır” dedi.

Kayyım Hasan Basri Güzeloğlu yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında sağlık kuruluşları dahil sahte dezenfektan dağıttı. Ürünleri taklit edilen firma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulununca, Güzeloğlu’nun göreve getirdiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan görevden alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan’da karşı toplu yaşam alanlarına, kamu ve özel kuruluşlara el dezenfekte üniteleri yerleştirdi. Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, havalimanı, otogar, İŞKUR binaları, Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, PTT şubeleri başta olmak üzere kentte hizmet veren tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlara bırakılan dezenfektanların sahte olduğu belirlendi.

Firma suç duyurusunda bulundu

Belediyenin ürünlerini dağıtımı yaptığı “Aseptoman %72” isimli dezenfektanların aynı isimle Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen “Aseptoman %72” ürünün taklidi olduğu ortaya çıktı. Sahte ürünlerinin ortaya çıkması üzerine Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgililer hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Belediye kabul etti

Olayın ortaya çıkmasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dağıttığı sahte dezenfektanları toplamaya başladı. Sahte dezenfektanın satın alınmasıyla ilgili olarak Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Korkutan da görevden alındı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada şöyle: “Ülkemizde ve dünyada pandemi haline gelen covit-19 ile mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyemizce halkımızın sağlığını korumak amacıyla sürecin başlangıcından beri büyük bir mücadele verilmektedir. Sürdürülen bu büyük mücadele ve temizlik çalışmaları kapsamında büyük miktarda el ve ortam dezenfektanı ile temizlik malzemeleri kullanılmaktadır. Satın alınan ve kullanılan bu temizlik ve dezenfektan ürünlerinden bir kısım el dezenfektanının taklit ve sahte ürün olduğu yolunda Büyükşehir Belediyemize yapılan bildirim ve değerlendirme sonrasında anılan ürün toplatılmış, Büyükşehir Belediyemize bu taklit ve sahte ürünün satışını gerçekleştiren firma hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuş, konuyla ilgili gerekli idari ve hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.

Sahte dezenfektan Meclis gündeminde

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kayyım atanan DBB’nin kentin bir çok yerine yerleştirilen dezenfektanların sahte çıkmasını Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Semra Güzel şöyle dedi: “Seçilmiş Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın yerine 19 Ağustos 2019 tarihinde atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi, yerel-idari yönetimler kapsamında çok az önlem alırken, yaptığı uygulamalardan biri ile de çok ciddi anlamda halk sağlığını tehlikeye atmıştır. Belediye yönetimi 2 Nisan’da Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, havalimanı, otogar, İŞKUR binaları, Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, PTT şubeleri başta olmak üzere kentte hizmet veren tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlarına dezenfektan üniteleri yerleştirmiştir. Bu ünitelere bırakılan ‘Aseptoman %72’ isimli dezenfektanların aynı isimle Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen ‘Aseptoman %72’ ürünün taklidi olduğu ortaya çıkmıştır ve ürünlerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgililer hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

"Halk sağlığı açısından skandaldır"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin dezenfektan ürünlerinin sahte olduğunu kabul ettiğini ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı’nı görevden aldığını hatırlatan Güzel, “Fakat on gün boyunca ünitelerde kalan dezenfektanlar yüz binlerce yurttaş tarafından ellerinin dezenfekte edildiği düşüncesi ile kullanılmıştır. El, yüz temizliğinin salgınla mücadele noktasında oldukça önemli olduğu göz önüne alındığında bu dezenfektanların kullanılmasının halk sağlığı açısından bir skandal olduğu aşikardır” dedi.

"Firmaya ne kadar ödeme yapıldı?"

Güzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sahte dezenfektanların alımını ne zaman gerçekleştirmiştir? Sahte dezenfektanları satan firmaya ne kadar ödeme yapılmıştır?

Sahte dezenfektanların alımında belediyeden kimler görevlendirilmiştir? Bu görevliler hakkında başlatılmış bir soruşturma mevcut mudur?

Belediye halk sağlığı ile ilgili ürünleri satın alırken hangi uzman ekip ile çalışmaktadır? Böyle bir uzman ekip Belediye bünyesinde bulunmakta mıdır?

Alınan dezenfektanların güvenilirliği kontrol edilmiyorsa hangi kıstas üzerinden firmaya güvenilerek bu ürünler satın alınmıştır?

Yüz binlerce insanın sağlığını tehdit eden sahte dezenfektan olayına dair Belediye yönetimine açılmış bir soruşturma var mıdır?

Sahte dezenfektanların alımından neden sadece Sağlık İşleri Daire Başkanı sorumlu tutulmuştur? Belediye yönetiminin tümü halk sağlığını tehdit eden bu uygulama yüzünden sorumlu görülerek görevlerinden alınacaklar mıdır?”