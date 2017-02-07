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Bilim / Teknoloji

Divxplanet kapandı

"Bugüne kadar emek veren herkese teşekkürler"

07 Şubat 2017 01:06

Uzun yıllar boyunca internette dizi ve filmlerin Türkçe altyazıları için kullanılan Divxplanet (altyazi.org) kapandı.

webtekno’nun haberine göre, 2014 yılında yoluna ‘altyazi.org’ olarak devam edeceğini duyuran site, Twitter hesabından yaptıkları bir açıklama ile faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

 

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