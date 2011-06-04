Diva'ya kredi kartı şoku!

T24 - Ünlü sanatçı için 77 bin 600 liralık kredi kartı borcunu ödemediği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararı verilmesi istendi.





Bülent Ersoy'un başı kredi kartı yüzünden derde girdi. Ersoy bir bankadan aldığı yüksek limitli kredi kartıyla 75 bin 187 liralık harcama yaptı ancak borcunu ödemedi.

Faiz alan borç, 30 Mart itibariyle 77 bin 601 liraya ulaşınca banka tarafından noter kanalıyla Ersoy'a ihtarname çekildi. Ersoy'a ulaşan ihtarnamede borcun bir hafta içerisinde ödenmesi, aksi takdirde kredi kartlarının iptal edileceği ve kanuni işlemlere başlanacağı belirtildi. Ancak sanatçı kredi kartı hesabına para yatırmadı.

Sabah'ın haberine göre; bankanın avukatları Murat Özşahin ile Nasıf Karaman, Bülent Ersoy aleyhinde icra takibi başlattı. Daha sonra sanatçı aleyhinde ihtiyati haciz istemli dava açıldı.

Noterden yapılan ihtarnameye rağmen borcun ödenmediğinin kaydedildiği dava dilekçesinde şöyle denildi:

"Alacak, rehinle teminat altına alınmış olmadığı gibi borçlunun mallarını kaçırma durumunda olduğu öğrenilmiştir. 77 bin 601 lira 63 kuruşluk alacağımızın tahsili için borçlunun taşınır taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyaten haciz konulmasını ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ediyoruz."

Davaya Ersoy'un yanıt dilekçesi vermesi bekleniyor.