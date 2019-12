Diva'nın ardından...

Fazıl Say, Leyla Gencer’in ölüm yıldönümü dolayısıyla Radikal’e yazdı. Sanatçının küllerinin, vasiyeti gereği Boğaziçi’ne serpilmesi sonrası ortaya çıkan tartışmaları yıldönümünde yorumladı:



Callas'ın rakibiydi yıllarca. Onun kadar popüler olamayışının sebebini belki de mütevazı yaşam tarzında aramalı. Arkasında hiçbir desteğin olmaması da önemli bir etkendi, kendisine gerçek anlamda sahip çıkabilmiş bir memleketten yoksundu. Hayatı boyunca deplasmanda oynadı Leyla Gencer...



Leyla Gencer’in küllerinin, vasiyeti gereği Boğaziçi’ne serpileceği gün Bir kameraman yaklaştı yanıma ve haykırarak sordu:



-Fazıl Bey, ülkede bazı çevreler Leyla Gencer’in küllerinin İstanbul Boğazı’na serpilecek olmasını “gâvur işi” diye niteleyip “Boğaz’ın küllerle kirletilmemesi gerektiğini” ileri sürüyor. Ne diyorsunuz bu konuda?



Tam o anda benliğimi kıskıvrak yakaladı o çok tanıdık his... Hançer!

Sakin olmaya çalışarak şöyle cevapladım soruyu:

-Bu o kadar gereksiz bir tartışma ki!

Leyla Gencer, Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en büyük opera sanatçısıdır, medarı iftiharımızdır. Bu eşsiz evladının son vasiyetini yerine getirmemesi düşünülemez bile.

Birkaç yüz gram külün İstanbul Boğazı’nı kirleteceği düşüncesi, saçmalıktan başka bir şey değildir.

Bu büyük müzisyenin külleri, öz memleketinin denizine ‘nur sesleri’ olarak karışacaktır.

Tıpkı bir başka efsane, Maria Callas’ın küllerinin Ege’ye karıştığı gibi...

Kameraman yanımdan uzaklaştığında, gitti sandığım o his sökün etti yine

Bu kez daha da güçlüydü... Hançer!

Yalnız hissediyorum kendimi, hançerlenmiş hissine kapıldığımda.

Çok üzgün... Çok çaresiz...

O gün cenazeden sonra, yakasında Leyla Gencer’in rozeti takılı bir arkadaşım

Sigara almak için bakkala girmiş.

Rozeti görür görmez bakkalın ilk sözü şu olmuş:

“Nefret ediyorum bu gâvur kadından. İki hafta Boğaz balığı yemeyeceğim.”

Bu ne öfkedir? Nasıl bir ‘ötekileşme’dir böyle?

Bir toplum düşünün, uluslaşamamanın çaresizliği içinde

İnanç ve özgürlük arayışında

Dünyası karmakarışık...

Bir toplum düşünün, birbirine kin güdenlerin

“Sen o taraftansın, ben bu taraftan, o da şu taraftan” gibi zırvalarla ömür tükettiği...

Tüm bu keşmekeşin altında ezilen, aslında sanat...

‘Sevgi’ yerine ‘kin’ duygusu ile baş başa bırakılan, aslında müzik...

Leyla Gencer’i bilen, tanıyan, dinleyen

Onu anlayan, seven

Dünyanın bir numaralı opera kurumu Milano La Scala’da

35 yıl boyunca ‘primadonna assoluta’ sıfatıyla söylemiş olmasıyla övünen

En fazla kaç bin kişiyizdir acaba Türkiye’de?

3 bin mi yoksa 5 bin mi?

Bir de, bu, yakılma ve ardından küllerin Boğaziçi’ne serpilmesi haberlerini

gazetelerden takip eden radikal düşünceli insanlarımızı düşünüyorum...

Onlar kaç kişidir?

Yüz binlerce, değil mi?

Kin, nefret...

Söyler misiniz kime, neye karşı bu tepki?

Operanın ölmüş bir divasına mı?

Onun mesleğine mi?

Bana mı? Bize mi?

Değerli orkestra şefi Gürer Aykal’ın dediği gibi “klasik müzikçiler bu ülkenin üvey evlatları mıyız?”

Doğduğumuz, yaşadığımız, müzik yaptığımız...

Emek verdiğimiz, hayaller kurduğumuz bu yer ülkemiz değilse?

Neresi bizim ülkemiz?

Anadolu için bir zamanlar hayal edilen aydınlanma

Bir türlü gerçekleşemediyse?

Metin Altıok’un dediği gibi... “iliklenmiş gömleğin düğmeleri” olmak mıdır bize kalan?

Ya da İlhan Mimaroğlu’nun söylediği gibi...

Klasik müzikçiler “ön kapıdan alınması”

Ama kimsenin farkına varmayacağı şekilde

“Arka kapıdan defedilmesi” gereken bir zümre midir?

Leyla Gencer’i uğurlarken anladık aslında

Bizler çoktan arka kapıdan defedilmişiz...

Hakaretler ve tehditler savuran devasa bir koronun aleyhteki tezahüratı eşliğinde

Bir evrensel değerimizin yeniden ön kapıdan alınmasına uğraşıyoruz

Ne acı...

Leyla Gencer on yıllar boyu dünyanın en önemli sahnelerinde icra etti sanatını

Büyük bir mücadeledir bu

Notanın ardına geçebilen ender sanatçılardan biriydi o

Rolün içine girer ve yaşatırdı onu kendi bedeninde

Tiz notaları eşsizdi...

Onları tutuş biçimi

Ve zarafetle onlara atlayışındaki kendine özgülüğü...

Bir melodiyi yorumlarken sergilediği bilinç ve ruh birlikteliği

Olağanüstü bir denge...

Callas’ın rakibiydi yıllarca

Ama onun kadar popüler olamayışının sebebini

Belki de mütevazı yaşam tarzında aramalı

Arkasında hiçbir desteğin olmaması da önemli bir etkendi

Kendisine gerçek anlamda sahip çıkabilmiş bir memleketten yoksundu

Hayatı boyunca deplasmanda oynadı Leyla Gencer...

Orkestra şefi dostum İbrahim Yazıcı ile yıllar önce Gencer ve Callas’ı karşılaştırırdık

Aynı aryaları ardı ardına dinlerdik her birinden

İkisi de eşsizdi gözümüzde...

Kendine özgü kişiliklerdi

Birbirinden güzeldi dinlediğimiz yorumlar

“Hangisi daha iyi?” sorusunu sormaya gerek görmüyorduk

Sanattı yapılan ve dinlediğimiz sanat safi ruh doluydu

Ege’ye bakan iki yakadan çıkmış bu anatanrıçaları dinlerken içimizi mutluluk kaplıyordu

Gencer’in Callas’tan hiçbir eksiği yoktu gözümüzde.

Ama o sürekli deplasmanda oynamak yok mu?

Ve ah o hançer...

Başbakan Erdoğan bu kadar bırakmamalıydı dizginleri elinden sanatçılarını savunmalıydı kapmak uğruna, yığınların dilinden konuşacağına

Anlamaya çalışmalıydı Atatürk’ü

Batılılaşmasını, çağdaşlaşmasını, uygarlaşmasını...

Aydınlanmacılığını, sanat ve bilim alanındaki ülküsünü

Meydanı bu kadar boş bulmamalıydı ilkellik...

Bu kadar saldırganlaşmasına izin verilmemeliydi laik bir ülkede

Engin Ardıç diye bir köşe yazarı

“Fazıl Say gitmek istiyormuş bu ülkeden.

Giderse gitsin, Leyla Gencer de bir zamanlar pılısını pırtısını toplayıp gitmişti” diye yazmış

Ölümünün ardından Gencer’i yerden yere vuran köşe yazısında

Leyla Gencer gitmiş de ne olmuş?

Milano La Scala Operası’nın 35 yıl boyunca bir numarası kalmakla kötü bir şey mi yapmış? Ya, dünya çapında kariyer yapmak kötüdür

Tüm dünyada ‘La Diva Turca’ diye anılmak

Muhteşem icralara imza atmak

İnsan olarak kimseye en ufak bir zarar vermemiş olmak

Kötüdür bu saydıklarım...

Sanırım hiçbir devirde, hiçbir coğrafyada

‘Haksızlık’, ‘hakaret’, ‘tahrik’, toplumun içine bu denli nüfuz etmemiş

Saldırganlık hiç bu denli fütursuz bir hal almamıştır

Bu ülke, herkesin birbirine rahatlıkla “faşist” diyebildiği bir yere dönüştü

Çok yazık...

Ne olacaktı Leyla Gencer son yıllarında Türkiye’de yaşamış olsaydı?

Herhalde televizyon kanalları günlük siyasi gelişmeler üzerine

Arada sırada kendisine telefonla bağlanacak

O da ağzını açtığı anda düşmanlarının sayısını katbekat artıracaktı

Hatta içinde yaşadığımız dönemde hayatta olsaydı

“Ergenekon soruşturması beni de kapsar mı?” diye endişelenebilirdi belki de

Çünkü bir opera sanatçısıydı o

Opera aydınlanmacılıktır

Bu ülkenin insanı operayı, çoksesli müziği

Atatürk sayesinde tanıdı

Leyla Gencer’e şakayla karışık “Atatürk’ün manevi kızı” denirdi

Opera aynı zamanda

Kültür ve sanatla en çok sorun yaşayan

Bugünkü AKP iktidarına muhaliflik demektir.

Tam bir çorbaya dönen Ergenekon soruşturmasında

İlgili veya ilgisiz, bilinçli veya bilinçsiz gözaltına alınanlar arasında

“Hükümete muhalif şahıs” olarak mimlenip

Çaktırmadan içeri tıkılan aydınlar da var

Kirletilen, karalanan, onuru kırılan aydınlar

Atatürk Cumhuriyeti’nin savunucuları

Leyla Gencer yaşasaydı o da listede olacaktı

Yazıklar olsun...



Not: Leyla Gencer 10 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti...



Fazıl Say: Müzisyen...