-DİVAN BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15. Olağanüstü Kurultay çalışmalarını başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Divan Başkanlığına seçildi. Kürsüye çıkarak, salonda bulunanları selamlayan Kılıçdaroğlu, ''En içten selam ve saygılarımı sunuyorum'' diyerek sözlerine başladı. Kurultay çalışmalarına başlamadan önce Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu'nun sunduğu gösteriye işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Bütün bölgelerimizin, bütün illerimizin renklerini taşıdılar. Bütün Türkiye'yi kucaklıyorum ve CHP'nin Kurultayını açıyorum. Hayırlı olsun'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ulusal bağımsızlık savaşında mücadele eden, şehit düşen bütün adsız kahramanlar için saygı duruşu'' çağrısında bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra il başkanlarının Divan Başkanlığına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun getirilmesine dair önergesini okudu. Önergenin kabulünün ardından Kocaoğlu, Divan Başkanlığına seçildi. Kocaoğlu, bir açılış konuşması yaptı.