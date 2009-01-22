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Diva'dan haber yok!

Yurt dışına tatile çıkan Bülent Ersoy'a, menajeri dahil kimseyi aramadığını ve kendisine ulaşamadığı ortaya çıktı.

22 Ocak 2009 02:00

Yurt dışına tatile çıkan Bülent Ersoy'a, menajeri dahil kimseyi aramadığını ve kendisine ulaşamadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay sona eren Popstar Alaturka'da Orhan Gencebay, Ebru Gündeş ve Armağan Çağlayan ile jüri koltuğunda oturan Bülent Ersoy, sırra kadem bastı! Programın finalinden sonra yurtdışına tatile çıkan 'Diva'dan kimse haber alamıyor.

Yeri belli değil

Tatilde olduğu süreçte; yardımcısını üç değişik ülkeden ve son olarak da Antalya'dan arayan Ersoy, uzun süredir menajeriyle bile telefon irtibatı kurmamış. Her seyahatinden 5-6 valizle dönen Bülent Ersoy'un menajeri; "Uzun süredir kimse ondan haber alamıyor" dedi.

Genelde alışveriş için yurtdışına çıkan ve en fazla bir hafta kalan Ersoy'un bu kez 'izini kaybettirmesi' merak uyandırdı. Ersoy'un Fransa-Almanya ve Hollanda'dan menajerini aradıktan sonra bağlantıyı kestiği belirtildi.

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