Diva, yuva mı yıktı?

Divalı aile kavgası' büyüyor. İbrahim Saraçoğlu'nun, iki kere evlenip boşandığı eşi Arzu Saraçoğlu ile ilgili 'Arzu, Bülent Ersoy'un falcısıdır. Evliliğimizin bitmesinin sebebi de Ersoy. Günlerce bizde kalırdı. Çocuklarımın gelişimi bozuldu' sözlerine yanıt gecikmedi.



Çocuklarının medyanın gündemine gelmesini eleştiren Arzu Saraçoğlu, eski eşine zehir zemberek açıklamarda bulundu. İşte 'aile skandalı'nda Arzu Saraçoğlu'nun zehir zemberek açıklamaları:



- İbrahim Bey'in yaptığı gibi çocuklarımı medyatik hale dönüştürmeyeceğim. Bir bilim adamı nasıl 'Çocuklarımın psikolojisini bozuyor' diye manşet attırır? Asıl o psikolojilerini bozuyor. Arkadaşlarına karşı zor durumda bırakıyor.



- Çocuklarımı tek başıma, nafaka almadan büyüttüm. Maddi ve manevi açıdan onlarla hiç ilgilenmedi. 3 aydır çocuklarınıgörüyor. 6 yıldır görmemişti.



- Antalya'da kumar borcu batağına saplanınca eve saklandı. İki yıl dışarı çıkmadı. Ot popülerizmi başlayınca sağda solda otların faydalarını anlatarak para kazandı. Şimdi ise 600 milyon dolar mal varlığından söz ediyor. Paran vardı da çocuklarına niye bir kalem almadın?



- Bülent Ersoy ile beni kendisi tanıştırdı. Madem çocuklarının psikolojisini bozuyordu neden Bülent Ersoy ile uzun yıllar aynı evde kaldığım zaman değil de sonra boşandı? İbrahim Bey evliliğimizde beni borçlarına kefil etmişti. Boşandıktan sonra evime icra yollattı. Çocuklarının çalışma masası, yatağı icra yoluyla giderken, Bülent Hanım borçları ödememde yardımcı olmuştur.''



Bana medyumluk yaptırdı



Eski eşini mahkemeye vereceğini söyleyen Arzu Saraçoğlu, 'Öz çocuklarının evine icra yollayan, nafaka ödemeyen, altı yıldır görmeyen, bir dönem kumar batağına batarak karısına medyumluk yaptıran bir bilim adamı Türk halkına hangi vicdanı, ahlaki ve dini duygularından medet umuyor. Annesi huzurevinde ölürken, Saraçoğlu televizyonlarda ahkam kesiyordu. Annesine faydası olmayan birisinin, çocuklarına yaptığı azdır. Belgelerle mahkemede kendisiyle yüzleşeceğim' dedi.