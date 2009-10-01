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Diva inşaat sektörüne de el attı

Bülent Ersoy, büyük inşaatlarda kullanılan kule vinçlere yatırım yaparak yılda 2.4 milyon dolar kazanıyor.

01 Ekim 2009 03:00

Yaptığı yatırımlar ile her zaman gündeme gelen Bülent Ersoy, şimdi de büyük inşaatlarda kullanılan kule vinçlere yatırım yaparak yılda 2.4 milyon dolar kazanıyor.

Tanesi 350 bin dolar

20 adet kule vinci olduğu iddia edilen sanatçının birinden ayda 10 bin dolar kira aldığı söyleniyor. İnşaat sektöründe çok değerli olan kule vinçlerin 300-350 bin dolardan satıldığı ve özel olarak İsviçre çeliğinden imal edildiği biliniyor. Diva'nın, 20 vince yaklaşık 6 milyon dolar yatırım yaptığı tahmin ediliyor.

Tarık Akan da vince yatırım yapan bir başka isim olarak göze çarpıyor. Akan'ın da 5 adet kule vinci olduğu ve vinçlerin kirasından ayda yaklaşık olarak 50 bin dolar kazandığı öne sürüldü.

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