DİTİB'le işbirliğini sona erdirme kararı

Kölner Stadt-Anzeiger'ın haberine göre Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile okullarda İslam din derslerinde yaptıkları işbirliğini askıya alma kararı aldıklarını açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Bakan, bu kararın DİTİB bünyesinde görevli imamların beş öğretmen hakkında muhbirlik yaptığı iddiaları nedeniyle alındığını ifade etti.

Gazetenin haberinde, karar öncesinde Yeşiller partili Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Eğitim Bakanı Sylvia Löhrmann'ın Federal Başsavcılığın konuyla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamlamasını beklenmesi yönündeki tutumunun SPD'nin eyalet meclis grubunda kabul görmediği belirtildi. Ancak SPD'li politikacılar Yeşillerin eyalet yönetiminde bir koalisyon tartışmasından kaçındığını aktardı.

İmamlar geri çağrıldı iddiası

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, DİTİB imamlarının 28 kişi ve 11 kurum hakkında casusluk yaptığını açıklamış, devlet okullarında din bilgisi eğitimi veren beş öğretmenin isminin de casusluk listesinde çıktığını bildirmişti. Bakanlığın açıklamasında, imamların bu beş öğretmen hakkında açık bir şekilde muhbirlik yaptığı kaydedilmişti. Söz konusu imamların DİTİB camilerine gelen Gülen yanlılarının Ankara'ya ihbar ettiği iddia ediliyor.

Alman basınında DİTİB'in Aralık ayı ortasında adı casusluk iddialarına karışan iki imamını olası bir soruşturmanın önüne geçmek için Türkiye'ye geri çağırdığı iddiaları yer almıştı.

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