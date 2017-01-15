DİTİB'in üzerindeki siyasi baskı artıyor

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Armin Schuster, Almanya'da Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği (DİTİB) adlı Müslüman çatı örgütü imamlarıyla ilgili “casusluk” iddialarını Alman parlamentosundaki istihbarat faaliyetlerini denetleyen komisyonun gündemine getireceğini söyledi. Kendisi de komisyon üyesi olan Schuster, Frankfurter Rundschau gazetesine DİTİB'in bununla ilgisi olmadığını umduğunu ancak kimsenin de yanlışlıkla casusluk yapmayacağını söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner de Alman devletine DİTİB ile yaptığı işbirliğini sona erdirmesi çağrısında bulundu. Funke Medya Grubu'nun gazetelerine konuşan Klöckner DİTİB bu şartlar altında "devletimiz için bir ortak olamaz" şeklinde konuştu. Klöckner DİTİB'in Türkiye bağımlı olduğunu ve Türk devletinin etkisinin altında bulunduğunu belirtti. Klöckner bu iddialar doğruysa bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı da ortaya atılan bu suçlamaların ardından DİTİB'i yakın takibe almıştı.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, DİTİB imamlarıyla ilgili iddialar hakkında güvenlik makamları tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Sözcüsü, "Güvenlik birimlerinin DİTİB imamlarına yönelik gündemdeki suçlamalarla ilgili başlattıkları inceleme sürüyor. Bu meyanda iddia edilen bilgilendirme eyleminin ceza hukuku açısından sonuçları olup olmadığı da inceleniyor” şeklinde konuştu.

Ditib doğrulamıştı

DİTİB Almanya’daki camilerde görevli üç imamın, Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Ankara’ya bilgi notları gönderdiğini doğrulamış, ancak bunun bir hata olduğunu, kurumsal olarak imamlardan böyle bir talepte bulunulmadığını kaydetmişti.

Alman makamlarının başlattığı incelemede imamlar tarafından gönderilen bilgilerin içeriği, bunların casusluk veya istihbarat faaliyeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği de mercek altına alınacak. Skandalın ardından, muhalefetteki Yeşiller Partisi milletvekili Volker Beck de Federal Başsavcılık’a suç duyurusunda bulunmuştu.

Muhalefet partileri, bu imamların sınır dışı edilmesini isterken, Ankara ile Berlin arasında krizin tırmanmasını önlemeye dönük görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Gerilim tırmandırılmadan Türkiye’nin skandala konu olan imamları geri çekmesi de konuşulan opsiyonlar arasında.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminden Fethullah Gülen'i sorumlu tutuyor. Gülen darbe girişimi ile ilgisi olduğu iddialarını reddetmişti.

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DW/dpa/KNA/SSB/ MK