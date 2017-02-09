DİTİB üzerinde baskı artıyor

Hessen Kültür Bakanı Alexander Lorz Wiesbaden kentinde yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Türk hükümetiyle ilişkisinin inceleneceğini söyledi. İnceleme için üç kişilik bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini söyleyen Lorz heyetin vereceği rapor üzerine DİTİB ile işbirliğinin değerlendirmeye alınacağını belirtti.

Hessen'de 2013 yılından bu yana okullarda İslam din dersi eğitimi veriliyor. Kültür Bakanı Lorz'un açıklamasına göre dersler "Almanca dilinde, Almanya'da eğitim görmüş resmi öğretim görevlileri tarafından ve resmi müfredata göre” yapılıyor. Eyaletin resmi olarak işbirliği yaptığı DİTİB'e dersin İslam dininin temel ilkelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı konusunda danışılıyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Almanya'daki Fethullah Gülen yanlılarını Ankara'ya ihbar ettiği öne sürülüyor. Alman hükümetine soru önergeleri verilen ve Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyalet yönetiminin iddialara açıklık getirilmesini istediği Almanya'daki en büyük Müslüman dini kuruluşu olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) üzerindeki baskı artıyor.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet yönetimi DİTİB'den imamları hedef alan suçlamaların eksiksiz aydınlığa kavuşturulmasını talep etti ve en kısa zamanda bilgilendirilmediği takdirde aralarındaki işbirliğini sona erdirme tehdidinde bulundu. Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer ‘sağlıklı işbirliğinin ancak Ankara tarafından yönlendirilmeyen bir kurumla yürütülebileceğini' söyledi. Almanya'daki imamların maaşlarının Türkiye tarafından ödenmesine son verilmesini de talep eden Schmeltzer, cezaevlerindeki mahkûmlara verilen dini hizmet dışındaki işbirliğini askıya aldıkları DİTİB'in Ankara'dan bağımsız çalışması ve imamlarla yöneltilen muhbirlik iddialarına açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.

Gülen yanlıları Ankara'ya ihbar mı ediliyor?

Almanya'daki faaliyetlerinden dolayı eleştirilere hedef olan kuruluşun durumu ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'daki merkezinde kriz toplantısı yapıldı.

DİTİB yönetim kurulu üyeleri çarşamba günü Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle bir araya geldiler. Eyalet yönetimi buluşmadan haberdar edildiklerini duyurdu. DİTB ise Ankara görüşmeleri hakkında açıklama yapmadı.

Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Schmeltzer iki hafta önce muhbirlik suçlamalarının doğru çıkmasının sonuçsuz kalmayacağını söylemişti. DİTİB imamlarının Almanya'daki Gülen yanlılarının isimlerini Ankara'ya bildirdikleri iddia ediliyor. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyalet hükümeti devlet anlaşması hazırlamak amacıyla DİTİB ile başlattığı görüşmelere ara vermişti.

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DW, dpa/AG/ EC/GA