DİTİB Özoğuz'a yaptığı iftar davetini geri çekti



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya'nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'a yaptığı iftar davetini organizasyondan bir gün önce geri çekti. Birliğin Kuzey Almanya Sorumlusu Sedat Şimşek'in, Bakana gönderdiği mektupta, derneğin düzenli ziyaretçileri olmayan bir grubun son birkaç gündür buraya gelerek ‘'genel atmosferi kızıştırdığını'' ifade ettiği öğrenildi. Şimşek, bu nedenle Bakana Nisan ayında yapılan daveti son anda geri çekerek, güvenlik kaygıları nedeniyle Özoğuz'un Hamburg'ta düzenlenecek iftar organizasyonuna katılmamasını rica etti.

Ermeni Soykırımı karar tasarısına ‘'evet'' diyen 11 Türkiye kökenli milletvekili arasında olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Özoğuz karardan bu yana hedef haline gelen isimlerden biriydi. Der Spiegel'in haberine göre son anda geri çekilen iftar davetine Özoğuz, ‘'DİTİB bana yaptığı daveti geri çekerek radikallere karşı net bir duruş sergileme şansını yitirmiş oldu'' ifadeleriyle tepki gösterdi. Bakan ayrıca, DİTİB'in bu yolla kendilerinin Ankara'dan yönlendirildiği iddialarını da çürütebileceğini, ancak bu fırsatı kaçırdığını söyledi.

‘'Ankara'dan baskı yok''

Şimşek ise, Özoğuz'un açıklamalarına cevaben, davetin geri çekilmesinin Ankara'dan baskı yapılmasıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Kendilerinin de durumdan üzüntü duyduğunu vurgulayan Sedat Şimşek, gelen tehditler nedeniyle güvenlik endişeleri göz önünde bulundurularak bu kararı almaya mecbur kaldıklarını söyledi.

Piskopos da davete katılmadı

Hamburg Piskoposu Kirsten Fehrs de Özoğuz'la dayanışma göstermek amacıyla davete katılmadı. Piskoposun sözcüsü yaptığı açıklamada, ‘'Aydan Özoğuz'a yapılan davetin geri çekilmesinden sonra piskoposun davete icabet etmesi muhtemelen bir siyasi malzeme olarak kullanılabilirdi'' dedi.