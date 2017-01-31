DİTİB nefret içerikli paylaşımları inceleyecek

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) yapılan açıklamada, kuruluşla bağlantılı olarak Facebook üzerinden paylaşılan Yahudi ve Hristiyanlara yönelik nefret içeren mesajların inceleneceği belirtildi. DİTİB Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Salı günü Köln’de yaptığı açıklamada “kışkırtıcılık içeren bu eylemin” DİTİB’in eyalet teşkilatları veya merkezinin bilgisi dışında gerçekleştiğini belirtti. Aşıkoğlu, söz konusu mesajlarla ilgili gereken incelemenin yapılacağını ve bunun sonuçları olacağını ifade etti.

Aşıkoğlu, belirli bir gruba yönelik düşmanlık ve özellikle ırkçılık, antisemitizm ve İslam düşmanlığı ile DİTİB’in mücadele ettiğini belirterek antisemitizmin ve Hristiyanlara yönelik düşmanlığın “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

Hessen Radyosu’nun Pazar günü verdiği haberde, DİTİB teşkilatlarına ait Facebook hesaplarından Türkçe olarak Yahudi ve Hristiyanlara yönelik nefret içeren mesajlar yayınlandığı belirtilmişti.

Yaklaşık 900 cami derneğinin üye olduğu DİTİB’in 800 bin üyesi olduğu tahmin ediliyor. Almanya’da Müslümanlara ait en büyük çatı kuruluşu olan Köln merkezli DİTİB son zamanlarda Almanya’da eleştirilere neden oldu. DİTİB’in Türk hükümeti tarafından idare edildiği iddiaları Almanya’da tartışmalara yol açtı.

Bunun yanı sıra DİTİB’e bağlı olarak çalışan imamların Fethullah Gülen yanlısı olan kişilere yönelik casusluk yaptığının ortaya çıkması da tartışma yarattı. DİTİB, imamların casusluk yaptığını kabul etti. Bu iddialar nedeniyle Karlsruhe’deki Federal Savcılık soruşturma başlattı.

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AFP/epd, JD/HS