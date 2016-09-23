DİTİB imamları Alman istihbaratının merceğinde



Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Adalet Bakanlığı, hapishanelerde çalışan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı imamların iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından soruşturulmasını istiyor. Eyalet Adalet Bakanı Thomas Kutschaty, Kölner Stadt Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, “DİTİB’e bağlı imamların artık güven konusunda avanstan yararlanamayacaklarını” belirtti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Kutschaty, imamların Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından soruşturulması kararının, çocuk dergisinde şehitliğin övüldüğü çizgi resimlerin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çıkartılan çocuk dergisinin Nisan sayısında şehitliği öven çizgi resimler yer almıştı. Çizgi resimlerde, “Ne güzel şehit olmak” “keşke ben de şehit olabilsem” gibi ifadeler dikkati çekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dergisi Türkiye’de de çocukları şehitliğe özendirmesi nedeniyle tepki toplamıştı.

DİTİB’in tepkisi

DİTİB ise Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Adalet Bakanlığı’nın kararını “siyasi” olarak nitelendirdi. DW Türkçe’ye açıklama yapan DİTİB Dışilişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ, “Biz bunu siyasi motivasyonlu bir karar olarak görüyoruz” dedi. Altuğ kararın “önümüzdeki yıl, 2017’de eyalette yapılacak seçimlere yönelik bir yatırım” olduğunu söyledi.

Kararı basından duyduklarını dile getiren Altuğ, Adalet Bakanlığı ile konuyu daha önce hiç görüşmediklerini belirtti. Bundan sonra Adalet Bakanlığı ile temasa geçeceklerine işaret eden Altuğ “Bu kararı hangi gerekçe ile aldıklarını öncelikle Adalet Bakanlığı’nın izah etmesi gerekecek” dedi.

Eyalet Adalet Bakanı Kutschaty’nin bu karara gerekçe olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çocuk dergisinde şehitliğin övülmesini göstermesine ilişkin olarak Altuğ, “DİTİB tarafından bu dergilerin Almanya’da kesinlikle dağıtılmadığını” vurguladı. “Konunun tamamen Türkiye ile bağlantılı olduğunu” söyleyen Altuğ, DİTİB ile ilişkilendirmenin ise “sunî olduğunu” kaydetti.

İçişleri Bakanlığı da işbirliğine son vermişti

Yine aynı çizgi resimler nedeniyle birkaç hafta önce de Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı DİTİB ile “Wegweiser” adlı projede işbirliğinin sonlandırıldığını açıklamıştı. Proje, Müslüman gençlerin radikalleşmesini önlemek amacıyla yürütülüyordu. Eyalet İçişleri Bakanı Ralf Jäger, DİTİB’in söz konusu çizgi resimlerle arasına yeterince mesafe koymamasını eleştirmişti.

Altuğ, Almanya'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin yaklaşık 30 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağlantısı olduğunu hatırlatarak, imamların Türkiye'den gönderildiğini söyledi. Almanya'da DİTİB'e bağlı yaklaşık 850 cami ve mescit bulunuyor.

Suç işleyerek hapis cezası alan radikal Müslümanları topluma yeniden kazandırmak için eyalet hapishanelerinde imamların görevlendirilmesine şubat ayında başlanmıştı. Eyaletlerdeki başkonsoluklar tarafından görevlendirilen 114 imamdan 97'si DİTİB'e bağlı olarak çalışıyor.