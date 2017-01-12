Ditib 'casusluk' faaliyetlerini doğruladı

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (Ditib), Almanya'daki camilerinde görevli bazı imamların, Gülen taraftarları ile ilgili bilgileri Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilettiği yönündeki suçlamaları doğruladı. Ditib Genel Sekreteri Bekir Alboğa, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bazı imamların Gülen yandaşları hakkında Ankara'ya bilgi ilettiğinin anlaşıldığını kaydetti. Alboğa, Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gülen taraftarlarıyla ilgili bilgi iletilmesi yönünde gönderdiği yazılı talimatın Ditib'e yönelik olmadığını savunarak, 'Buna rağmen birkaç imam yanlış davranarak bu talimata uymuştur. Bu durumdan büyük üzüntü duyuyoruz ve bu konuda Diyanet ile de görüştük" açıklamasını yaptı.

"Ankara'nın Ditib üzerindeki etkisi artıyor"

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Katolik Haber Ajansı'na (KNA) yaptığı açıklamada Türk devletinin Ditib üzerindeki siyasi etkisinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığı değerlendirmesinde bulunarak, bu nedenle Ditib'in bir dini dernek olarak özerkliğinin sorgulanır hale geldiğini kaydetti.

KRV: İşbirliği sürecek

Casusluk suçlamaları, Ditib temsilcileriyle Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti arasında çarşamba günü yapılan görüşmelerin de gündemindeydi. Ditib'in yoğun faaliyet alanlarından Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin hükümeti, görüşme sonrası yapılan açıklamada kuruluşla işbirliğini sürdüreceğini bildirerek, "Eyalet hükümeti Ditib'i önemli bir partner olarak görmekte, ancak gerilimin yatıştırılması ve düşünce özgürlüğü anlamında belirgin bir tutum sergilemesini beklemektedir" açıklamasını yaptı. Eyalet hükümeti sözcüsü, 'etnik, dini ya da siyasi olsun, Türkiye içindeki güncel tartışmaların eyaletteki Türk kökenlilere sıçramasından' endişe duyduklarını belirterek, Ditib'den kendini bu kavgaların dışında tuttuğuna dair belirgin bir işaret beklediklerini kaydetmişti.

Dini cemaat statüsü için inceleme

Ditib, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde dini cemaat statüsü için yaptığı başvurunun sonucunu bekleme aşamasında. Eyalet Başbakanı Hannelore Kraft, kuruluşun Türk devleti ile ilişkilerinin boyutu konusunda bağımsız bir bilirkişi raporu oluşturulması talimatı vermişti. Raporun bu yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor.

Gülenciler kendi camilerini mi kuracak?

Fethullah Gülen'in Almanya temsilcisi olarak görülen Gülen yanlısı Diyalog ve Eğitim Vakfı'nın Başkanı Ercan Karakoyun çarşamba günü yaptığı açıklamada Gülencilerin Ankara'dan gelen baskı nedeniyle Ditib cami derneklerinden kitleler halinde ayrılarak diğer derneklere yöneldiklerini belirtmişti. Karakoyun, KNA'ya verdiği demeçte "Gerçi bizi kapı dışarı etmiyorlar ama Erdoğan taraftarlarının vatan haini suçlamaları ve sürekli saldırıları bizim ayrılmamızı zorunlu hale getiriyor" demişti.

Karakoyun, Almanya'da kendi camilerini kurma fikrinin daha başlangıç aşamasında olduğunu söyleyerek, bunun hayata geçirilmesinin cemaatin şu anki mali sıkıntıları nedeniyle zor olduğunu kaydetti. Karakoyun, eskiden bağışta bulunan pekçok kişinin Ankara'nın aldığı önlemler ve baskıdan korkarak geri çekildiğini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,KNA/BK,BS