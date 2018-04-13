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Dünya
Deutsche Welle

DİTİB camisinde çocuklara asker üniforması giydirilmesine tepki

Almanya'da DİTİB'e bağlı bir camideki etkinlikte küçük çocukların asker üniforması giyip oyuncak silah taşıması tepki yarattı. KRV Aile Bakanlığı görüntülerin şiddetten uzak eğitim ruhuna aykırı olduğunu açıkladı.

13 Nisan 2018 18:19

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Herford kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı bir camide Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen, çocukların yer aldığı etkinlik, eyalet hükümetinin tepkisine neden oldu. İnternet ve sosyal medya üzerinden paylaşılan etkinlik videosunda asker üniformalı küçük yaştaki çocukların oyuncak silahlar taşıyarak marşlar söylediği görülüyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Hür Demokrat Partili (FDP) Uyum Bakanı Joachim Stamp, Neue Westfälische gazetesine verdiği demeçte, "DİTİB camisindeki görüntüler rahatsızlık verici ve kesinlikle kabul edilemez" dedi. Bakan, "Olay Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki DİTİB'in Türk hükümetinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dair korkularımızı güçlendiriyor" dedi. Stamp, DİTİB eyalet ve Almanya teşkilatından olayın açıklığa kavuşturulmasını ve söz konusu etkinlikte yaşananlara mesafeli yaklaşmasını talep etti.

Aile Bakanlığı: Şiddetten uzak eğitim ruhuna aykırı

Kuzey Ren-Vestfalya Aile Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Herford'da camide yapılan etkinlikten gelen fotoğraf ve görüntülerin şiddetten uzak bir eğitim ruhuna tamamen aykırı olduğu vurgulandı. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çocukların asker olmasını yasakladığını hatırlatan bakanlık, Herford'dan gelen görüntülerin çocukların tam da böylesine bir silahlı çatışmada yer aldığı izlenimini yarattığı, bu etkinlikte yer alan çocukların bundan olumsuz etkilenmiş olma tehlikesinin Gençlik Dairesi tarafından incelenmesi gerektiği belirtildi.

Sosyal Demokrat Partili eyalet milletvekili Christian Dahm da verdiği demeçte, bu konuyu önümüzdeki hafta Eyalet Meclisi İçişleri ve Entegrasyon komisyonlarının gündemine taşıyacağını açıkladı.

DİTİB'in açıklaması

DİTİB Genel Merkezi görüş talep eden Westfalen-Blatt gazetesine bir açıklama yapmazken, gazeteye konuşan DİTİB Herforder Camisi Yönetim Kurulu Sekreteri Necati Aydın yaşananlar nedeniyle cami yönetiminin üzgün olduğunu, etkinliği tek bir kişinin organize ettiğini ve kendileri için de sürpriz olduğunu belirtti. Aydın "Bu etkinliğin nasıl yorumlanacağı konusunda tamamen yanlış tahminde bulunduk" dedi. DİTİB Kuzey Ren-Vestfalya teşkilatı söz konusu videonun 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda ölen askerler anısına düzenlenen etkinlikte çekildiğini belirtti.

KNA, HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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