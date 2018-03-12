DİTİB camilerin daha iyi korunmasını istedi

Almanya'daki 900'ün üzerinde cami derneğinin çatı kuruluşu olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), camilerin daha iyi korunmasını ve saldırıların hızla aydınlatılmasını talep etti.

DİTİB, başkent Berlin'deki Koca Sinan Camii'ye Pazar günü sabaha karşı yapılan kundaklama girişiminin son iki ayda Almanya'daki ibadet yerlerini hedef alan 18'inci saldırı olduğuna işaret etti. DİTİB'in açıklamasında, Alman devletinin ayrımcılık ve Müslümanların karşılaştığı tehlikelerin üzerine gitmesi gerektiği belirtildi.

Koca Sinan Camii, görgü tanıklarının ifadelerine göre gece saat 02.00 sularında üç kişi tarafından kundaklandı. Bir itfaiye yetkilisi, yangının caminin içinde başladığını tahmin ettiklerini söyledi. Bild gazetesi de görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, camiye giren üç kapüşonlu üç erkeğin içeriye bir madde fırlattıkları belirtildi. Görgü tanıkları, caminin camının kırıldığını ve iki noktada yangın çıktığını da anlattı. Bir buçuk saatte söndürülebilen yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Kundaklama girişimi ile ilgili bir açıklama yapan Berlin Belediye Başkanı Michael Müller, "bu gibi eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve barış içinde birlikte yaşama anlayışının benimsendiği Berlin'e anlaşmazlıkların taşınmasına göz yummayacaklarını" söyledi.

Almanya'nın çeşitli yerlerinde saldırı ve gösteriler

Hafta sonu Almanya'nın başka kentlerinde de saldırılar düzenlendi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Meschede kentinde Türk –Alman Dostluk Derneği'ne Pazar gecesi molotof kokteyli atıldığı bildirildi. Alevlerin kısa zamanda söndürüldüğü saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Polisin saldırıyı düzenledikleri şüphesiyle yaşları 26 ile 30 arasında değişen üç kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Schleswig – Holstein eyaletinin Itzehoe kentinde de bir caminin camları kırıldı, bir manav dükkanı da kundaklandı. Cuma gecesi Baden-Württemberg eyaletindeki Lauffen'deki bir camiye molotof kokteyli ile düzenlenen saldırıya beş kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Alevlerin büyük hasara yol açtığı caminin imamı saldırı sırasında içerde uyuduğu için polis cinayete teşebbüs suçunun da soruşturmaya dâhil edildiğini açıkladı.

Afrin bağlantısı araştırılıyor

Kundaklama girişimlerinin hafta sonunda Almanya'nın birçok kentinde düzenlenen, Suriye'deki Türk askeri harekâtını protesto gösterileriyle ilintili olup olmadığı araştırılıyor.

Pazar günü Düsseldorf Havalimanı ve Hamburg kentinde protesto gösterileri düzenlenmiş ve gösterilerde taşkınlıklar yaşanmıştı. Polis, Hamburg'daki eylemler sırasında Türk Konsolosluğu'na atılan taşların binanın cephesinde küçük çaplı hasara yol açtığını açıkladı.

DW, dpa, afp/AG, HS

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