DİTİB: Camilere saldırılar endişe verici boyutta

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği DİTİB, Perşembe akşamı internet sayfasında yayınladığı basın açıklamasında Almanya‘da camilere yönelik saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti.

Açıklamada yalnızca geçen hafta içinde Bebra, Schwäbisch Gmünd, Dresden ve Hamm'da olmak üzere toplam dört DİTİB camisine saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırıların endişeleri artırdığı belirtildi. Ayrıca Çarşamba akşamı Dresden'daki cami derneğine bir tehdit mektubu göderildiği ve mektupta,‘‘En iyi müslüman ölü müslümandır‘‘ yazdığı öne sürüldü.

DİTİB, camilerin duvarlarını karalama, vandalizm ve tehdit içeren mektupların saldırı türleri arasında olduğunu, ayrıca kundaklama girişimleri ve doğrudan kişilerin ‘'canına ve hayatına kast eden'' saldırılar da görüldüğünü belirtti.

Ortak hareket etme çağrısı

Basın açıklamasında ‘'toplumsal gerginliğin hakim olduğu bu atmosferde mültecilerin barınaklarına ve kamuoyunda yabancı olarak algılanan kişilere karşı yapılan saldırıların da derneği ayrıca dehşete düşürdüğü vurgulandı.

Sorunların ancak ortak hareket ederek aşılacağının altını חizen DİTİB, aחıklamada ‘'Siyaset, medya ve toplumsal aktצrlere kendi sorumluluklarının bilincinde olmaları חağrısında bulunmak istiyor, toplumdaki tansiyonu düşürücü olarak etkilerini kullanmalarını talep ediyor, populizmin kolay yolunu tercih etmemelerini tavsiye ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

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DW/epd, SÖ/GA