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Sağlık

Dişten kök hücre umudu

Prof. Dr. Serhat Yalçın, hastalandıktan sonra ağız içindeki dokuların pek işe yaramadığını, sağlıklı dokuların saklanması gerektiğini ifade etti

26 Mart 2012 15:59

Kordon kanından sonra dişten elde edilen kök hücre de umut oldu. Uzmanlar, dişteki kök hücrelerin gelecekte bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini belirtiyor.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yalçın, kordon kanı gibi dişten elde edilen kök hücrenin de gelecekte bazı hastalıkların tedavisinde umut olabileceğini söyledi.
 
Yalçın, kordon kanından elde edilen kök hücreler gibi çürük olmayan süt dişi ve yirmi yaş dişlerinden de kök hücre elde edilebildiğini belirtti.
 
Dişten kök hücrenin, göbek kordon bağı ile aynı mantıkla üretildiğini ifade eden Yalçın, ''İkisinin kaynak hücreleri farklı. Dolayısıyla ikisi de farklı amaçlar için kullanılacak. Dişten elde edilen kök hücrede şu anda pratikte bir yararı yok ama teknoloji geliştiği zaman kök hücreden organ ve deri oluşturulabilecek'' dedi.
 
Çekilen dişi parçaladıklarını ve içindeki kök hücre vazifesi görecek canlı dokuyu bir sıvının içine koyarak, merkezi ABD'nin Miami kentinde bulunan doku bankasına gönderdiklerini anlatan Yalçın, ''Doku bankası, bu hücreyi eksi 50-70 gibi düşük bir ısıda donduruyor. Kök hücre, ileride kullanılmak üzere özel koşullarda bozulmadan saklanıyor'' diye konuştu.
 

 

Maliyeti yüksek 

 
 
Prof. Dr. Yalçın, kök hücre tedavisinin şu anda tam oturmadığını ama 10-20 sene sonra tıbbın kullanımında olacağını vurgulayarak, dişten alınan kök hücrelerin de gelecekte başta dişsizlik olmak üzere kanser ve organ kaybı gibi birçok hastalığın tedavisinde umut olacağını söyledi.
 
Hastalandıktan sonra ağız içindeki dokuların pek işe yaramadığını, sağlıklı dokuların saklanması gerektiğini kaydeden Yalçın, dişten kök hücre üretimi ve saklanmasının maliyetli bir iş olduğunu kaydetti.
 
Yalçın, ''Hücrenin çıkarılması, yurt dışına yollanması ayrı ücretlere tabi. Dişten kök hücre analizinin ücreti 1250 dolar, her yıl da 150 dolar aidat ödeniyor'' dedi. 
 
 
 

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Dişkök hücre

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