Dişte dolgu dönemi sona eriyor

T24 - Fransız bilim adamları, diş çürüklerinin tedavisinde çığır açabilecek bir yöntem geliştirdi.



İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, Paris'teki Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsünde görev yapan araştırmacılar, MSH (melanosit uyarıcı hormon) içeren bir jel ya da mikrofilm kullanarak çürük dişe müdahale ettiklerinde, dişin içindeki hücrelerin yenilendiğini gözlemledi.



Fareler üzerinde yapılan testlerde, yöntemin uygulanmasından yaklaşık bir ay sonra çürüklerin iyileştiğini gören bilim adamları, bu yöntemle birçok insanın korkulu rüyası olan diş dolgularının ve kanal tedavilerinin ortadan kalkabileceğine işaret etti.



Araştırmacılar, klinik testler tamamlanmadığı için bir süre daha piyasaya sunulamayacak olan ürünün çürüğü önleyici değil, tedavi edici bir yöntem olduğuna da dikkati çekti.