Disneyland'a yeni rakip geliyor

İngiliz ve Kuveytli iki şirketin 3.5 milyar pound yatırım yaparak 2021 yılında Londra'da açmayı planladıkları, Paramount London Entertainment isimli eğlence merkezinin, Disneyland'ın en büyük rakibi olacağı öngörülüyor.

Yaklaşık 3.5 milyon metrekarelik bir alana yayılacak olan dev tesisin günde 40 bin kişiye hizmet vermesi bekleniyor. Eğlence merkezinin giriş fiyatı ise 57 pound (257 TL) olarak planlanıyor.

İngiliz London Resort Company Holdings (LRCH) ve Kuveytli European Holding Group (KEH) ortaklığında yapılan tema park Londra'nın merkezinden yaklaşık 1 saat uzaklıkta konumlanacak.

Merkezde çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğlence araçlarının yanında oteller, restaurantlar, sinemalar, tiyatrolar, konser alanları ve su parkları da yer alacak.