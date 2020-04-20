Disneyland eğlence parklarında çalışan 100 bin işçinin maaşları kesilecek

Dünyanın en büyük eğlence parklarını bünyesinde barındıran ABD merkezli Walt Disney grubu, Koronavirüs krizi sonrası birçok ülkede kapatılan Disneyland'larda çalışan 100 bin işçinin önümüzdeki haftadan itibaren maaşlarını vermeyeceğini duyurdu.

Walt Disney'den yapılan açıklamada maaşları kesilen çalışanların sağlık sigortasından tümüyle yararlanabileceği açıklanırken, şirket yöneticileri ücretsiz izne ayrılanların ise devletin sağladığı toplam 2 trilyon dolar işsizlik fonuna başvurmaları çağrısı yaptı.