T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Disney’in ‘Güzel ve Çirkin’ uyarlamasında eşcinsel bir karakter olacak

“Güzel ve Çirkin” eşcinsel bir karakter bulunduran ilk Disney animasyonu olacak

02 Mart 2017 23:15

Meşhur Disney animasyonu “Güzel ve Çirkin”in yine Disney tarafından yapılan canlı uyarlamasında gay bir karakter olacak. Yönetmen Bill Condon’un Attitude dergisine yaptığı açıklamaya göre, filmin senaristleri ve yapımcısı, filmin ana karakterlerinden Gaston’un yardımcısı LeFou karakterini eşcinsel olacak. Karakter Josh Gad tarafından canlandıralacak.

Kültür Servisi'nde yer alan ve Guardian'dan aktarılan habere göre, çarşamba günü Gad sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak böyle çığır açan bir rolü canlandırdığı için gurur duyduğunu söyledi.

Filmin müziklerini yazan ve bir eşcinsel olan Howard Ashman, henüz film gösterime girmeden AIDS’e bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını yitirmişti.

Gaston ile LeFou arasındaki ilişkinin sonucunun ne olduğu ise henüz açıklanması. Fimde Gaston karakteri Luke Evans tarafından; Belle Emma Watson, Canavar ise Dan Steves tarafından canlandırılacak Emma Watson, geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak şayet film peri masalının feminist bir uyarmalası olmasaydı oynamayı kabul etmeyeceğini söyledi. Luke Evans ise, gerçek hayatında da açık bir gey. Daha önce “Rüya Kızlar”, “Wikileaks: Beşinci Kuvvet” ve son iki “Alacakaranlık” filmini yöneten Condon da ayrıca gey.

Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Raw, Kevin Kline and Stanley Tucci yer alıyor..

 

 

 

ETİKETLER

güzel ve çirkineşcinselgaydisneyBill CondonGastolefou

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24