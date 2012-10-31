Disney, Yıldız Savaşları'nı satın alıyor

Disney'nin Yıldız Savaşları filmlerinin yapımcısı Lucasfilm'i 4,05 milyar dolara satın alacağı açıklandı.

Lucasfilm'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı George Lucas, "Artık Yıldız Savaşları'nı yeni kuşak film yapımcılarına devretme zamanım gelmişti" dedi.

Anlaşmayla ilgili açıklamada, Disney'nin 2015'te yedinci Yıldız Savaşları filmini yapacağı belirtildi. Bunu ikişer ya da üçer yıl arayla sekizinci ve dokuzuncu film izleyecek.

Son Yıldız Savaşları filmi Sith'in İntikamı 2005'te gösterime girmişti. Disney, Yıldız Savaşları için halâ bastırılmış bir talebin olduğuna inandığını açıkladı.

'Yıldız Savaşları yaşayacak'

Anlaşmaya göre paranın yaklaşık yarısı nakit yarısı hisseyle ödenecek.

Disney 2006'de 7,4 milyar dolara Pixar stüdyolarını, 2009'da da 4,2 miyon dolara çizgi roman şirketi Marvel'ı satın almıştı.

George Lucas, Lucasfilm'i 1971'de kurdu ve ilk Yıldız Savaşları filmi 1977'de gösterime girdi.

Lucas, "Beni en çok mutlu eden şeylerden biri Yıldız Savaşları'nı yeni bir nesile devretmek oldu. Her zaman Yıldız Savaşları'nın benden sonra da yaşayacağına inandım. Bu nedenle devri yaşarken yapmak önemliydi" dedi.

Lucas, şirkette yaratıcı danışman olarak çalışmaya devam edecek. Şirketin Eş Başkanı Kathleen Kennedy şirketin başkanı olacak ve yeni Yıldız Savaş Filmleri'nin idari yapımcılığını üstlenecek.

Indiana Jones ile, Willow ve Labirent filmleri de Lucasfilm'e ait.