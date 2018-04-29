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BBC Türkçe

'Disney ve Fox arasında medya endüstrisini dönüştürecek anlaşma'

Financial Times, Walt Disney'in, 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 60 milyar dolara satın aldığını, anlaşmanın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulabileceğini yazdı. FT'ye göre anlaşma, Hollywood ve hızla dijitalleşen medya endüstrisini ye

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz Financial Times, Walt Disney'in 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 60 milyar dolara satın aldığını, anlaşmanın Çarşamba gün içinde kamuoyuna duyurulabileceğini yazdı.

Gazete, manşetten duyurduğu haberinde, bu gelişmenin Hollywood ve hızla dijitalleşen medya endüstrisini yeniden yapılandıracağına dikkat çekti.

Habere göre satış anlaşması, 20th Century Fox film stüdyosu ve İngiltere, Avrupa, Asya'daki Sky ve Star uydu yayınlarını da kapsıyor.

FX ve National Geographic kablo kanalları, ABD'deki 22 bölgesel spor kanalı ve Fox grubunun dijital yayın platformu Hulu'daki hisselerinin de anlaşmayla Disney'e geçeceği aktarılıyor.

Fox News ve Fox Sports'un Rupert Murdoch'un kontrolünde kalmaya devam edeceği bildiriliyor.

Disney hisselerinin Salı günü New York'ta yüzde 0.5 değer kazanmasıyla şirketin değeri 162 milyar dolara ulaştı.

21st Century Fox'un değeri ise hisselerindeki yüzde 1'lik değer artışıyla 62.6 milyar dolara yükseldi.

Yaklaşık son 50 yıldır medya imparatorluğunu sürekli büyüten Murdoch'un, Fox'un önemli bir bölümünü satma kararı alması bu alanda uzman birçok yorumcuyu şaşırtmış durumda.

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