Disney+, The Muppet Show'un bölümlerine "bazı kültürleri negatif tasvir ettiği" gerekçesiyle uyarı yerleştirdi

T24 Dış Haberler

Disney'in streaming servisi Disney+, The Muppet Show'un eski bölümlerine "Bazı insanları veya kültürleri negatif tasvir ettiği" gerekçesiyle uyarı yerleştirdi.

Disney+'ın 19 Şubat'ta yayınlamaya başladığı şovun 18 bölümünün girişinde yer alan uyarıda şu ifadeler de yer alıyor: "Bu stereotipler o zaman da yanlıştı şimdi de yanlış. Bu içeriği kaldırmak yerine zarar verici etkisinin farkında olduğumuzu söylemek, bundan dersler almak ve kucaklayıcı bir gelecek için sohbet başlatmak istiyoruz" denildi.

1976 ve 1981 arasında yayınlanan The Muppet Show'a dönemin en büyük yıldızları konuk sunuculuk yapmıştı. Variety'nin aktardığına göre bayraklanan bölümler Steve Martin, Johnny Cash, Peter Sellers, Debbie Harry, Spike Milligan, Kenny Rogers, Marty Feldman ve Joan Baez tarafından sunuldu.

Disney+, bahsedilen "negatif davranışları" detaylandırmadı, ancak The Muppet Show'un bazı sahneleri uzun süredir tartışılıyordu. Örneğin Johnny Cash'in sunduğu bölümde ünlü sanatçı "beyaz ırkın üstünlüğüne inananların" sembolü haline gelen Konfedere bayrağı önünde gitar çalmıştı.