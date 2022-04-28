Disney Plus’ın üyelik ücretleri belli oldu

Türkiye’de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus’ın aylık ve yıllık üyelik fiyatı belli oldu. Platforma aylık üyelik 34,99 TL, yıllık 349,90 TL olarak belirlendi.

Türkiye’de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus’ın ücreti belli oldu.

Yıllık 279,90 TL’lik özel tanışma paketinden yararlanarak yıllık üye olmak isteyenlere Disney Plus, 8 aylık fiyatıyla sunuluyor. Özel teklif fırsatını yakalamak isteyen izleyicilerin, 14 Haziran’dan önce kayıt olarak 26 Haziran 2022’ye kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Platformun standart fiyatlandırmasını ise aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.

Disney Plus üyelerinin izleyebileceği platforma özel içerikler arasında, Türk yapımı 'Kaçış' da bulunuyor. Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikâyesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.