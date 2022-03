Disney Plus'ın Türkiye'ye geleceği tarih hakkında yeni iddia

Disney'in video akış platformu Disney Plus'ın Türkiye'de erişime açılacağı tarihin ağustos ayı olacağı iddia edildi.

Disney Plus'ın Türkiye'ye ne zaman geleceği uzun bir süredir merak ediliyordu. Son haftalarda üst üste gelen Disney Plus haberlerinin ardından da gazeteci Birsen Altuntaş, Disney Plus'ın Türkiye'de ne zaman erişime açılacağını açıkladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Disney Plus, Türkiye'de Ağustos 2022 tarihinde erişime açılacak. Disney Plus ile ilgili şu ana kadar Türkiye'de resmi bir açıklama yapılmadı ancak çeşitli projelerle ilgili ciddi söylentiler çıkmaya başladı. Şu an için en çok dikkat çeken projeler arasında Aras Bulut İynemli'nin Atatürk dizisi, Recep İvedik projesi ve Engin Akyürek'in Kaçış dizisi yer alıyor.