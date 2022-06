Disney Plus, Gülse Birsel ile anlaştı

Türkiye'de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan dijital yayın platformu Disney Plus, Tarkan’ın ardından Gülse Birsel'le de anlaştı.

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus , Tarkan, Engin Akyürek, Cansu Dere, Aras Bulut İynemli, Hande Erçel, Aslı Enver, Eda Ece, Pınar Deniz, Burak Deniz, Demet Özdemir, Can Yaman, Şahan Gökbakar ve Varol Yaşaroğlu'nun ardından Gülse Birsel'le de el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birsel, Disney Plus için 2 film ve 3 sezon sürecek bir de dizi için anlaştı.

Tarkan ile anlaşma yapılmıştı

Birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, geçen haftalarda dev bir hamleye imza atarak Türkiye'nin megastarı Tarkan'la el sıkışmıştı. Tarkan, Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.