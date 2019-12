-''DISNEY ON ICE'' TÜRKİYE'YE GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - Çocukların hayallerini süsleyen ''Disney'' karakterlerinin buz gösterisi ''Disney On Ice-Disneyland Macerası'', 29 Eylülde İstanbul'da Abdi İpekçi Arena'da seyirciyle buluşacak. ''Disney On Ice'' 2010-2011 yıllarındaki Avrupa turuna 29 Eylülde İstanbul'dan başlayacak. ''Disney One Ice'', İstanbul Abdi İpekçi Arena'da 29 Eylül-10 Ekimdeki gösterinin ardından 13-17 Ekimde Ankara'da Yeni Ankara Arena, 20-24 Ekimde İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda seyirciyle bir araya gelecek. Gösteri, ''Mickey Mouse'', ''Minnie Mouse'' ve dostlarının Disneyland'da geçirdiği renkli macerayı konu alıyor. İzleyenlerin adeta ''Disneyland'' deneyimine ortak olduğu gösteride ''İnanılmaz Aile'', ''Alice'', ''Karayip Korsanları'' ve ''Oyuncak Hikayesi'' gibi ''Disney'' karakterleri de buz sahnesinde yerlerini alacak.