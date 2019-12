-''DISNEY ON ICE'' ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Dünyaca ünlü Disney karakterleri Mickey Mouse ile arkadaşları Minnie, Donald Duck, Goofy ve Pluto, 13-17 Ekim tarihlerinde Ankaralı çocuklarla buluşacak. İstanbul Çocuk Tiyatrosu tarafından Türkiye'ye getirilen, ERGO'nun ana sponsorluğunda 2010-2011 Avrupa turuna İstanbul'dan başlayan ''Disney On Ice–Disneyland Macerası'', gösterilerini 13-17 Ekim tarihlerinde Yeni Ankara Arena'da Ankaralı çocuklar ve aileler için sergilenecek. 115 kişilik bir ekip tarafından sahnelenen ve 2–12 yaş grubuna yönelik yapılan en büyük prodüksiyonlar arasında yer alan ''Disney On Ice–Disneyland Macerası'', Vahşi Orman Gezisi, Uzay Dağı, Çılgın Çay Partisi-Alis Harikalar Diyarında, Büyük Dağ, Karayip Korsanları, Perili Köşk, Dünya Küçük gibi eğlence bölümlerinden oluşuyor. Hafta içi 18.30, hafta sonu 11.00, 15.00 ve 18.30 saatlerinde yapılacak gösterinin biletleri Biletix'te 33,50 ile 134,50 arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Prodüksiyonun 22 konteynerle geldiği gösteride, sahne ve teknik malzemelerin yanında pist için 2 ayrı buz paneli kullanılıyor. Ankara'daki buz pisti 2 günde kuruldu. Bugüne kadar 20 ülkede bin 593 kez sahnelenen ve 6.47 milyon kişi tarafından seyredilen gösteriyi Türkiye'de 3 ilde 120 bin kişinin izlemesi bekleniyor. -''DISNEY ON ICE–DISNEYLAND MACERASI''NIN KONUSU- Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy ve Pluto artık bir değişikliğin zamanı geldiğine karar verirler ve Disneyland'da ev sahibi olmak yerine, bu defa kendileri Disneyland'a gitmek üzere bir plan hazırlarlar. Maalesef bu arada ''Kötü Kalpli Kraliçe''nin başka planları vardır ve Minnie'nin parmağını, dönen bir tekerliğe sıkıştırarak sihirli krallığı 100 yıllık bir uykuya sürükler, hem de olanlardan habersiz Donald'la birlikte. Mickey, Pluto ve Goofy Disneyland'daki eğlence üniteleri arasında gezinirken, seyircilerin yardımları ile neler olduğunu, Minnie ve Donald'ın yardıma ihtiyaçları olduğunu fark ederler. Sonrasında, ''İnanılmaz Aile''den destek alırlar. Böylece bütün kahramanlar cesurca kötü kalpli cadının peşine düşer. Yine seyircinin yardımlarıyla Minnie ve Donald'ı uykularından kurtararak sihirli krallığı kurmak için gerekli olan sihri yeniden oluştururlar. Böylelikle Disneyland bir kez daha Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy ve Pluto için dünyadaki en mutlu yer olur. ''Disney On Ice–Disneyland Macerası'' 20-24 Ekimde de İzmir Halkapınar Spor Salonu Atatürk Spor Kompleksinde olacak.