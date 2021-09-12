"Disney için kayıp olabilir"; Marvel Evreni'nin ilk Asyalı kahramanına yer veren film Çin'de gösterime girmedi

Disney’in “Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi” filmi, gösterime girdiği dört gün içinde 94 milyon dolar gişe hasılatı yaparken, Marvel Sinema Evreni’nde ilk defa Asyalı bir kahramanı yer aldığı film, hâlâ Çin’de gösterime girmedi.

Çin’de yabancı yapım filmlerin gösterime girebilmesi için hükûmetten onay alınması gerekiyor. Çin hükûmeti “Shang-chi ve 10 Halka Efsanesi” için henüz onay vermedi.

Deadline, Çin’de filmin gösterime girmemesinin nedeninin oyunculardan Simu Liu’nun 2017 yılında Çin hakkında “üçüncü dünya” ifadesini kullanması olabileceğini aktardı.

Virginia Üniversitesi’nden medya çalışmaları profesörü Aynne Kokas, “Shang-Chi” filmi üzerine çıkan tartışmaların Çin medyası ve film endüstrisindeki baskıyla paralel olduğunu söyledi. Çin’de endüstri üzerine yapılan düzenlemeler son yıllarda Disney’i de etkiledi.

“Mulan” filminin bazı bölümler, dünya kamuoyunun insan hakları ihlallerine işaret ettiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çekilmiş, Çin dışından filmin boykot edilmesine yönelik çağrılar yapılmıştı. Çağrılar üzerine Çin, Mulan’ın ülkede gösterimini engellemişti.

Disney’in gelecek Marvel filmi “Eternals”ın da Çin’de gösterime girip girmeyeceği bilinmiyor.

Marvel filmlerinin bugüne kadar Çin’deki gişe hasılatlarının çok yüksek olması gerekçesiyle, Çin’in bu adımlarının Disney için büyük bir kayıp olabileceği de belirtiliyor.