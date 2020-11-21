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Kültür-Sanat

Disney, Deadpool 3 için hazırlıklara başladı

21 Kasım 2020 22:07

İlk iki filmiyle büyük hasılat elde eden ve beğenilen Marvel karakteri Deadpool'un 3. filmi geliyor.

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