Disney, Deadpool 3 için hazırlıklara başladı

Serinin ikinci filmi 2018'de vizyona girdikten sonra yapım şirketi 20th Century Fox, üçüncü bir film ve X-Force uzantısı planlamaya başlamıştı. Ancak stüdyonun Disney'e satılması nedeniyle Deadpool 3'ün geleceği belirsizleşmişti. Aileye yönelik filmler yapan Disney'in 18+ bir seri olan Deadpool'a olan yaklaşımı merakla bekleniyordu.
Ranini TV'nin haberine göre; Marvel , üçüncü filmin senaryosu için Wendy Molyneux ve Lizzie Molyneux-Loeglin kardeşlerle anlaştı. Ryan Reynolds, Wade Wilson karakterini canlandırmak üzere seriye dönüş yapacak. Marvel Studios başkanı Kevin Feige de projede yer alacak. Yönetmen ise şimdilik belli değil. Üçüncü film de ilk ikisi gibi yetişkinlere yönelik hazırlanacak.
Deadpool serisinin ilk iki filmini Paul Wernick ve Rhett Reese kaleme aldı. İlkini Tim Miller, ikincisini David Leitch yönetti.