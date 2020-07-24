Disney'de Koronavirüs etkisi: Mulan, Avatar ve Star Wars filmlerinin vizyon tarihleri ertelendi

Disney Mulan, Star Wars ve Avatar gibi filmlerin çıkış tarihlerini yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle erteleme kararı aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Covid-19 salgınından etkilenen sinema sektöründe filmlerin vizyon tarihlerinde değişikliğe gidiliyor. Disney, 21 Ağustos’ta gösterime girmesi planlanan Mulan süresiz bir şekilde, Star Wars ve Avatar filmleri ise bir yıl kadar erteleme kararı aldı.

Walt Disney Stüdyolarının sözcüsü, "Son birkaç aydır, küresel bir sağlık krizi sırasında film yapmanın mümkün olmayacağı daha iyi anlaşıldı. Bugünse Mulan’ı yayınlamayı planladığımız tarihi ertelemeyi ve filmi izleyicilere ulaştırmanın yollarını düşünüyoruz” dedi.

Disney’in hisseleri piyasalar açıldıktan sonra %1 civarında düşüş kaydetti.