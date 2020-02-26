Disney CEO'su Bob Iger 15 yıllık görevinden istifa etti

Star Wars, Marvel serileri ile Fox'un eğlence işlerini satın alarak Disney’i geliştiren CEO Bob Iger, dün istifa ettiğini açıkladı. Walt Disney Co şirketi ile Disney parkları ve ürünlerinin yeni başkanı olarak, Iger'in yerine Bob Chapek getirildi.

Iger, 31 Aralık 2021 tarihli sözleşmesinin bitimine kadar şirketin icra başkanı olarak kalacak.



2015'ten bu yana şirketi yönten Iger, 71 milyar dolara Fox’un eğlence işlerini satın almış, Disney Plus yayın hizmetini Kasım 2019’da başlatmıştı. Disney Plus, üç ay içinde 29 milyon dolara yakın gelir elde etmişti.



Iger, istifa açıklamasında, bu başarılı stratejileri uygulamaya koyduktan sonra işin yaratıcı tarafına odaklanmak istediğini belirtti. Disney'in günlük çalışmalarıyla ilgilenirken yaratıcı işleri yapamayacağını, bu nedenle CEO’luktan istifa ettiğini açıkladı.

En çok kazanan ikinci CEO olmuştu



69 yaşındaki Iger, 2018’de en çok kazanan ikinci CEO oldu. Kazancı 65,6 milyon dolardı. En çok kazanan isim ise 129,5 milyon dolarla Discovery'nin CEO’su David Zaslav’dı.