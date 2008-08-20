Dişli’ye rüşvet organize örgütten

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir iddiada bulunarak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’ye 1 milyon dolar rüşvet verildiğini savunduğu arsa olayının ardında, "Organize Suç Örgütü" bulunduğunu iddia etti.



Kılıçdaroğlu, dün Vatan Gazetesinde çıkan belgeyi görünce gözlerine inanamadığını belirterek, şunları söyledi: "Bu belgede, Silivri Belediye Başkanı Yardımcısı Metin Karakaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’ye 1 milyon dolar iş takip ücreti ödeyen Akademi Ofset’in sahibi Mehmet Karasu’ya, ’İlçemiz sınırları içerisinde 79 ada 6-7-8 nolu parselleriniz üzerindeki talebiniz teknik elemanlarımızca uygun görülerek ticari tarama imar işleminin yasal işlemleri belediyemizce başlatılmıştır. Bilgilerinize sunulur’ diyor. Bu belgede, bir çete organizasyonunun olduğunu görüyorsunuz. Bürokraside istenmeden böyle bir yazı gönderilmez, verilmez. Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Karakaş’ın, Karasu’ya gönderdiği yazı resmi olmasa da Belediye’nin arması var. Bu yazı, Karasu’nun yazılı isteği ile verilmemiş. Bu doğrudan doğruya sözlü talep üzerine Metin Karakaş’ın verdiği bir yazı. Bürokraside bu tür yazılar söz konusu olmaz. Demek ki, düşündüğümüz bir çete oluşumu var ki, bu yazıyı Karakaş; Karasu’ya verebiliyor."





