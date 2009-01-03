Dişli'nin kuzenine cinsel saldırıdan 7 yıl ceza

AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden rüşvet iddiaları nedeniyle ayrılan Sakarya Milletvekili Şaban Dişli ile Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'nin amcasının oğlu 42 yaşındaki Dursun Dişli, Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde 2007 yılında 19 yaşındaki kıza bıçak tehdidi ile cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Dişli'nin tacizine uğrayan A.U. mahkemede "Kurtulmak için her şeyi yaptım" dedi.



Dava konusu olay 7 Ekim 2007 tarihinde Geyve İlçesi'nde meydana geldi. Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gece yarısı gelen yapılan telefon ihbarında Sağlık Meslek Lisesi yolunda giden bir otomobilde bulunan genç bir kadının bağırarak yardım istediği bildirdi. Bölgeye gönderilen polis ekibi yol kenarında park halindeki otomobilde Dursun Dişli'yi aracın arka kısmında kemeri ve fermuarı açık, 19 yaşındaki A.U.'yu üstü yarı çıplak pantolonu indirilmiş olarak ağlarken buldu. A.U., şikayetçi olduğunu söyleyince AKP Milletvekili Şaban Dişli'nin amcasının oğlu olan Dursun Dişli tutuklanarak Geyve Cezaevi'ne konuldu.



Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `Cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında taciz mağduru olan 19 yaşındaki A.U. mahkemede verdiği ifadede olayı şöyle anlattı:



"M.Ö. işe girmemde yardımcı oldu. O günde yandaki dükkana yardımcı oldum. Geç kalmıştım, Mehmet Ölmez'i aradım. Bir süre sonra Dursun Dişli ile birlikte geldi. Her ikisi de alkollüydü. Ben arabaya bindim. Mehmet bana bira uzattı. Ben de `Bir biradan bir şey olmaz' diye aldım. Mehmet'e güveniyordum. Bir meyva bahçesine gittik. Sohbet ettik. Hırkatepe'de ikisi nedenini bilmediğim şekilde kavga etti. Mehmet evinin bulunduğu mahalle başında araçtan indi. Bir süre sonra Dursun öne gelmemi istedi. Ben kabul etmeyince ısrar etti. Ben de öne geçtim. Giderken yolu değiştirdi ve terbiyesizce konuşmaya başladı. Hatta önceki sevgilimi kast ederek onunla ilişkimin olduğunu söyledi. Bakire olduğumu söyledim. Ancak beni araçla götürüyordu. Bu arada yoldan geçen bir aracı görünce yardım istedim. Araç durmadı. Bana kimsenin yardımcı olamayacağını söyleyerek nereden çıkarttığını bilmediğim bıçakla sağ tarafımı çizdi. Sonra elindeki bıçak ile arka koltukta pantolomu çıkartıp tecavüze kalkıştı. Bir süre sonra polis geldi ve kurtuldum."



Dursun Dişli tüm bunlara rağmen suçlamayı kabul etmemesine rağmen, mahkeme heyeti `cinsel saldırı' suçundan 7 yıl hapis cezası verdi.

