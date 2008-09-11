Dişli'nin aracında suikast incelemesi

Yolsuzluk iddiaları sebebiyle AKP yönetimindeki görevlerinden istifa eden Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, 'silahlı saldırı' iddiasıyla polise başvurdu.





Dişli'nin sahibi olduğu Audi Q7 model lüks cipi inceleyen polis, aracın camındaki izin kurşun değil taş izi olduğunu tespit etti. AKP'li Şaban Dişli'nin aracına saldırı yapıldığı ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Dişli, silahlı saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Cip, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemeye alındı. Uzmanlar, cipin camındaki deliğin kurşun izi olmadığını belirledi. Hazırlanan raporda izin cama atılan bir taş nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Rapor Dişli'ye teslim edildi. Polis, şimdi taşlı saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiğini bulmaya çalışıyor.