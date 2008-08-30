Dişli'den istifa sinyali

Rüşvet almakla suçlanan AKP'li Şaban Dişli gerekirse istifa edebileceğini söyledi



Hakkındaki yolsuzluk iddiaları dolayısıyla boy hedefi haline gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Dişli’nin Başbakan’a gerekirse istifa edeceğini söylediği belirtildi.



Önümüzdeki hafta yapılması beklenen ve Şaban Dişli’nin AKP’deki siyasi hayatını yakından etkileyecek kritik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi gözler Dişli’ye çevrildi. Dün Başbakan Erdoğan ve Dişli, ilgili bakanlarla birlikte Başbakanlık Merkez Bina’da düzenlenen ekonomi değerlendirme toplantısına katıldı. Dişli ile ilgili iddiaların gündeme gelmesinin ardından ikili ilk kez birlikte görüntülendi. Dişli’nin Erdoğan’a CHP’nin gündeme getirdiği iddialarla ilgili tüm bilgi ve belgeleri ilettiği, iddiaların asılsız olduğunu söylediği ve muhalefetin kendisi üzerinden AKP’ye ‘vurmaya’ çalıştığını söylediği belirtildi. Dişli’nin Erdoğan’a AKP’nin yıpratılmaması için istifa etmeye hazır olduğunu dile getirdiği kaydedildi.



Edibe Sözen’e uyarı



Öte yandan Başbakan Erdoğan, hazırladığı ‘Gençleri Koruma Kanunu Teklifi’ ile AKP’yi zor duruma sokan Genel Başkanvekili Edibe Sözen ile de bir araya geldi. Görüşmede Sözen?AKP’nin yeni dönemine ilişkin medya planlaması hakkında Erdoğan’a bilgi sundu. Görüşmede kanun teklifi de gündeme geldi. Erdoğan’ın Sözen’i partinin düşünceleriyle uyuşmayan bu gibi çıkışlar yapmaması için uyardığı kaydedildi.



1 milyon dolarlık suçlama



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, Şaban Dişli’yi, ‘Silivri’de bir arsanın imar durumunu değiştirme karşılığında 1 milyon dolarlık iş takibi ücreti talep etmekle’ suçlamıştı. Kılıçdaroğlu, ‘Akademi Ofset A.Ş ile Şaban Dişli arasında imzalandığı ileri sürülen rüşvet belgesini’ gazetecilere dağıtmış ve milletvekillerinin parayla iş takibiyapamayacaklarını söyleyerek, Dişli’yi istifaya davet etmişti.



Şaban Dişli ise iddiaların ortaya atılmasından iki gün sonra hakkındaki suçlamalara yanıt vermişti. Dişli, Akademi Ofset A.Ş. adına Mehmet Karasu ile kendisi arasında imzalanmış belgenin daha önce ortağı olduğu Akademi Ofset A.Ş.’nin bir bankadan kredi kullanabilmesi için, bankaya teminat olarak bloke ettirdiği birikimlerinin riske uğramaması için imzalanmış bir protokol olduğu savunmasını yapmıştı.



Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Dişli’nin hiçbir zaman Akademi Ofset A.Ş.’nin ortağı olmadığını söylemiş ve yeni bir belgeyi de ortaya koymuştu. Kılıçdaroğlu belgede, satıcının Mehmet Karasu alıcının Tesco firması olduğunu belirtilerek, henüz satın alınmayan bir arsanın imar durumunun nasıl değiştirileceğine dair hükümler içeriyordu.