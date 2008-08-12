Dişli: O rüşvet değil

AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Akademi Ofset A.Ş. adına Mehmet Karasu ile kendisi arasında imzalanmış 31 Ağustos 2006 tarihli başlıksız belgenin "rüşvetin belgesi olmadığını", belgenin "daha önce ortağı olduğu Akademi Ofset A.Ş'nin bir bankadan kredi kullanabilmesi için bankaya teminat olarak bloke ettirdiği birikimleri nedeniyle doğabilecek muhtemel risklere karşı imzalanmış bir protokol" olduğunu belirtti.

Dişli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı basın açıklamasında, "Silivri'de bir arsanın imar durumunu değiştirme karşılığında 1 milyon dolarlık iş takibi ücreti talep ettiği" yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "gerçek dışı iddia ve ithamlarda" bulunduğunu öne süren Dişli, iddialara konu belgenin "iş takipçiliği veya rüşvetle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmadığını" savundu. Dişli, şunları kaydetti:



Açık bir iftira

"Akademi Ofset A.Ş adına Mehmet Karasu ile Şaban Dişli arasında imzalanmış 31 Ağustos 2006 tarihli başlıksız belge, rüşvetin belgesi değildir. Bu belge, daha önce ortağı olduğum Akademi Ofset A.Ş'nin bir bankadan kredi kullanabilmesi için bankaya teminat olarak bloke

ettirdiğim birikimlerim nedeniyle doğabilecek muhtemel risklere karşı imzalanmış bir protokoldür. Gerçek bu iken, bu protokolün çarpıtılarak rüşvetin belgesi olarak kamuoyuna sunulması şahsıma ve partime dönük açık bir iftiradır. Gerçek dışı olayların gerçekmiş gibi gösterilmesi veya gerçeğin çarpıtılarak kamuoyuna yansıtılması ahlaki, hukuki ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir."

Dişli, ayrıca Silivri Alibey Mahallesi 79 Ada, 6, 7 ve 8 parsellerin imar durumu ile ilgili yapılmış olan hususların hiç birinin şahsıyla ilgisi olmadığını ileri sürdü. İşlemlerin "anayasal ve yasal mevzuat çerçevesinde yetkili ve görevli makamlar tarafından yapılmış işlemler" olduğunu kaydeden Dişli, işlemlerin hiçbir aşamasından haberi olmadığını savundu.

Basında yer alan haberler üzerine konu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Dişli, açıklamasında, "İlgim, bilgim ve haberim olmadığı bir konuyu yapmam ve yaptırmam aklen, fiilen ve hukuken mümkün değildir. Bu hususta iddia ve ithamların tamamı da asılsızdır ve iftiradır" ifadelerine yer verdi. (aa)