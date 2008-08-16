Dişli: Hepsi iftira

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, bir süredir CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen iş takipçiliği karşılığı 1 milyon ABD doları rüşvet aldığı yönündeki iddialar konusunda sessizliğini bozdu.

İddiaları “gerekli araştırma yapılmadan iftira atılıyor" sözleriyle yanıtlayan Dişli, Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ve rüşvet iddialarına konu olan imar değişikliklerine belediyelerin CHP’li üyelerinin de onay verdiğini söyledi. Dişli, “Onlara da mı baskı yaptım, onlar da mı Şaban Dişli’nin dişlerinden korktular, Dişli’nin alt çenesi kuvvetli ondan mı korktularö diye konuştu. Dişli, hakkındaki iddialarda ısrar edilmesinin arkasında art niyet ve politik çıkar bulunduğunu söyledi. Dişli, Kılıçdaroğlu’na “Aziz Üstüner bu belgeleri Kılıçdaroğlu’na kaç paraya satmıştır, Kılıçdaroğlu bunları açıklamalıdır" diye seslendi.

Dişli’nin Meclis’te düzenlediği basın toplantısına katılan AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise “CHP’nin ne kadar pişkin hareket ettiğini herkes yakınen biliyor. Bu konuyu Türk milletinin vicdanlarına emanet ediyorum. Onlar CHP’yi de AKP’yi de çok iyi biliyor" diye konuştu.



