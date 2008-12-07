Dışlanma, şişmanları daha çok yemeye itiyor

Toplumun obezite hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, obezite tedavisinde aile desteği ve psikolojik etkenlerin önemine işaret ediyor. Birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilen obezite, kanser, kalp hastalığı, diyabet gibi ciddi riskleri de içeriyor. Farklı yöntemlerle tedavisi mümkün olan obezitenin artmasında veya azalmasında psikolojik faktörlerin önemli rolü var. Evde, okulda veya işyerinde sürekli kiloları ön plana çıkarılan kişilerin çevresindekilere duyduğu güven azalıyor.Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kemal Arıkan Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, obezlerin yaşadığı en ciddi sorunlardan birinin toplum tarafından dışlanma olduğunu ifade ediyor. Stigma adı verilen bu sorunun özellikle çocukluk yıllarında görüldüğünü ve kişide depresyon başta olmak üzere ciddi psikiyatrik sorunlara yol açtığını bildiren Prof. Dr. Arıkan, dışlanmanın sadece çocuklarla sınırlı kalmadığını ifade ediyor. Prof. Arıkan, erişkinlerde de aynı kısırdöngünün benzer tıbbî ve psikiyatrik komplikasyonlara neden olabildiğini aktarıyor.Uzman Psikolog Zehra Erol ise, aşağılanma ve alay edilmenin kişinin çevresine olan güvenini yitirmesine neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu kişilerin öfkelerini farklı şekillerde yansıtabildiğini belirten Erol, sosyal çevreden soyutlanıp insanlardan uzak durmayı tercih edebildiklerini kaydediyor. Dışlanan aşırı kiloluların iş hayatına yeterince odaklanamadığını da ifade eden Erol, "Fazla kilodan dolayı bazı kişiler utanç duygusunu çok yoğun yaşıyor." diyor.