Dışlanan kardeş 'Huzur'u kaçırdı!

Tesettür giyim sektörünün önde gelen şirketlerinden Huzur Giyim’de, hisselerinin bedelini alamadığını iddia eden Abdullah Gençal, kardeşlerini vergi kaçırdıkları gerekçesiyle ihbar etti. Maliye, yaptığı incelemede, şirkete 23 milyon YTL ceza yazdı



Huzur Giyim’deki aile kavgası yeni bir boyuta taşındı. Şirketten hissesinin bedelini alamadığını iddia eden Abdullah Gençal, vergi kaçırıldığı ihbarı yaptı.



Maliye Bakanlığı, şarkıcılığı ve mankenlerle yaşadığı gönül ilişkileri ile muhafazakâr ailesinin tepkisini çeken ve dışlanan Gençal’ın ihbarı üzerine Huzur Giyim’i incelemeye aldı.

İnceleme sonucu, şirkete 23 milyon YTL’lik vergi ziyaı (kaybı) raporu yazıldı. Abdullah Gençal’ın aynı konuda Ümraniye Savcılığı’na yaptığı ihbar sonucu da ağabeyleri Bahadır ve Hulusi Gençal hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla soruşturma açıldı.



Muhafazakâr olarak bilinen Gençallar ailesine ait Huzur Giyim mağazalarında kardeşlerin anlaşmazlığı, şirketi 23 milyon YTL’lik vergi cezasıyla karşı karşıya bıraktı. Huzur Giyim’de ilk kavga, şirket ortağı kardeşlerden Abdullah’ın magazin yayınlarında boy göstermesi ve üstsüz kadınlarla görüntülenmesi sonucu çıktı. Gençal’ın özel yaşamının gazetelere bu şekilde yaşaması ailedeki ipleri kopardı. Baba Turgut Gençal, oğlu Abdullah’ın şirketteki yüzde 23’lük payını, diğer iki oğlu Hulusi ve Bahadır’a devretti.



Her yere mektup yazdı



Bu devir karşılığında ailesinden 5 milyon YTL isteyen Abdullah Gençal olumlu cevap alamayınca, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Ümraniye Başsavcılığı’na mektup yazarak, Huzur Giyim’de sahtecilik yapıldığı ve vergi kaçırıldığı ihbarında bulundu. Abdullah Gençal, Maliye’ye ihbarda bulunurken, çuvallar dolusu muhasebe kaydını da teslim etti. Gençal ihbar dilekçesinde, mağazalarda müşteri hesaplarından tahsil edilen paraların bir kısmının bankaya, bir kısmının muhasebe kayıtlarına geçmeden, elden şirket merkezine gönderildiğini bildirdi.



Kayıtdışı para transferlerinin özellikle bayram dönemlerinde yoğunlaştığını ileri süren Gençal’ın ihbarı üzerine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Denetim Grup Müdürlüğü harekete geçti. Şubat 2007’de şirketin defter ve kayıtlarına el konuldu. Sözlü olarak bilgisine başvurulan Abdullah Gençal, hisselerin bedelinin yüzde 50’sini alamadığı için ihbarda bulunduğunu, Huzur Giyim’de satış faturaları ve kasa fişlerini tam olarak düzenlediğini, ancak fatura ve fiş yekûnlerinin yevmiye defterlerine yüzde 10 - 20 eksik kaydedildiğini söyledi.



İhbarları inceleyen vergi denetmenleri Şemsettin Özpınar ve Şenay Bekleyen, 2 Haziran’da raporlarını tamamladı.



600 bin fişi tek tek bilgisayara girerek karşılaştırma yapan denetmenlerin raporunda, beş yıllık zamanaşımı dikkate alınarak, 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin inceleme yapılmadığı, buna karşın 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin yapılan inceleme sonucu bazı dönemlerde hasılatın defterlere eksik kaydedildiğinin tespit edildiği anlatıldı. Bunun için vergi ziyaı (kaybı) raporu hazırlanırken, Huzur Giyim’in üç yılda toplam 60 milyon YTL matrahı devletten gizlediği belirtildi.



Raporda, 60 milyon YTL matrah farkı için 11.5 milyon YTL vergi farkı ve 11.5 milyon YTL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 23 milyon YTL ceza yazıldığı bildirildi.



Rapor savcılıkta



Gençal’ın ihbarı nedeniyle geçen yıl soruşturma açan Ümraniye Cumhuriyet Savcılığı, 10 Mayıs 2007’de gönderdiği yazıyla soruşturmanın devamı için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın incelemesinin tamamlanmasından sonra hazırlanacak raporun kendilerine gönderilmesini istedi.



Vergi denetmenlerinin hazırladığı rapor, Denetim Büro Başkanı Selami Aktaş’ın 20 Haziran tarihli yazısıyla savcılığa gönderildi. Savcılık, Abdullah Gençal’ın verdiği belgeler ve raporla birlikte dosyayı “vergi kaçakçılığı” yönünden incelemesi için mali müşavir Haydar Yener’e verdi.



Şirketin 6 mağazası var



6 mağazası olan Huzur Giyim’den ağırlıklı olarak muhafazakâr kesim alışveriş yapıyor. Mağazalardan bazılarının açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Şirketin şu andaki hisseleri Bahadır ve Hulusi Gençal ile eşleri Güler ve Ayşen Gençal üzerine kayıtlı görünüyor.



Hızlı yaşadı, aile ‘aforoz’ etti



Hızlı yaşamıyla dikkat çeken Abdullah Gençal’ın aşk ilişkileri ailesinin tepkisini çekti. Abdullah Gençal’ın adı Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Deniz Seki ve Demet Akalın ile anıldı. 1991’de Hülya Avşar’la da aşk yaşadığı ileri sürülen Abdullah Gençal, 2002’de şarkıcı Sevda Karababa ile Bodrum’da görüntülendi. Görüntülerde Karababa üstsüz ve tangalıydı. Bu fotoğraf medyada yayımlanınca, Abdullah Gençal, ailesi tarafından ‘aforoz’ edildi. Aile gazetelere “Abdullah Gençal’ın Huzur Giyim ile alakası yoktur” diye ilan verdi, şirketten aldığı maaşı kesti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Abdullah Gençal, “1991’den bu yana ailem bana 800 bin dolar ödedi. Oysa bana verilen ve sonra aile baskısıyla elimden alınan yüzde 23’lük hissenin 1991‘deki değeri 4.5 milyon dolardı. Hakkımı vermediler” dedi.

