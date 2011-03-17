-DİSK'TEN NEDİM ŞENER'İN AİLESİNE ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nedim Şener'in ailesini ziyaret etti. DİSK Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün ile sendikanın Yönetim Kurulu üyeleri, gazeteci Şener'in Bakırköy'deki evinde eşi Vecide Şener ve ailesiyle yaklaşık yarım saat görüştü. Görgün, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Şener'in ailesine DİSK üyelerinin ''geçmiş olsun'' dileklerini ilettiklerini belirterek, ''Gazetecilere yönelik tutuklamaların bir komplo olduğuna dair bir kamuoyu oluşmuş durumdadır. Bu olayla kamuoyunun vicdanı kanamıştır'' dedi. Tutuklamalarla ''basın özgürlüğü, vatandaşlık ve insan haklarına yönelik ihlal yapıldığını'' iddia eden Görgün, ''Türkiye bu konuya susmayarak, başta medya çalışanları olarak herkes Şener ve Ahmet Şık'a sahip çıktı. Onların tertemiz bir meslek hayatları var. Onların hayatları açık seçik ortada. Bundan sonra da avukatlarımızla bu olayın takipçisi olacağız. Türkiye'deki her duyarlı yurttaş ve kurum gibi bizim de takibimiz devam edecektir'' diye konuştu. Görgün, Nedim Şener'e iletilmek üzere eşine verdikleri mektubu da okudu. Mektupta, ''Şener'in tutuklanmasına değil kendisine istinat edilen suçlara şaşırdıklarını'' belirttiklerini ifade eden Görgün, ''Çeteleri açığa çıkarmak isteyen bir gazeteci, deşifre etmeye çalıştığı çetelerden birinin üyesi olmakla suçlanıyor. İddialar şakaysa hiç komik değil, gerçekse çok gülünçtür'' dedi. Mektupta, ''Türkiye'yi Mc Charty dönemine benzeten'' Görgün, şunları kaydetti: ''Biz onuruyla gazetecilik yapan, genç meslektaşlarına örnek olan, adalet arayışını ısrarla sürdüren Şener gibi gazetecilerin yanındayız. Şener denince aklımıza yolsuzlukların üstüne giden, her bilgiyi farklı kaynaklardan kontrol eden bir gazeteci geliyor. Sadece biz değil 'Özgür basın herkese lazım' diyenler, Şener ve Şık'ı sahiplendi. Bugünlerde herkes onlardan bahsediyor. Dileriz haklarında konuşulanlar teknik takibe takılır ve duruşmada onlar da bunları dinlerler.''