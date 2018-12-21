DİSK'ten "Krizin bedelini ödemeyeceğiz" mitingine çağrı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 22 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!” mitingine katılım çağrısı yaptı.

Tüm işçi ve emekçileri Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapılacak mitinge çağıran sendikalar ve meslek örgütleri; “krizin bedelini ödememek için, emeğin haklarını omuz omuza savunmak için, faturayı patronlar ve siyasi iktidar ödesin demek için buluşalım!” dedi.

18 Aralıkta Taksim’de bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında ortak açıklamayı KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mesut Meki yaptı. Ekonomik krizle birlikte yükselen enflasyonun, artan işsizliğin ve yoksulluğun işçi ve emekçilerin yaşamını kâbusa çevirdiğini vurgulayan Meki; "Kimseyi ortak etmeyen patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine yıkmaya çalışmaktadır!” dedi.

Ülkeyi yıkımın eşiğine getiren uygulamaları ve emek düşmanı politikaları nedeniyle iktidarın da krizin siyasi sorumlusu olduğunu belirten Meki; “Bu ülkenin tüm zenginliklerini yaratan çoğunluğunun krizden korunması için omuz omuza vermek zorundayız. Böylece krizin bedelini sömürülen ve ezilen yüzde 99’a değil, krizi yaratan yüzde %1’e ödetebiliriz!” dedi.

Basın açıklamasında acil mücadele talepleri şöyle sıralandı:

"Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretlerde ekonomik krizin etkileri telafi edilsin, en az gerçek enflasyon oranında zam yapılsın!

"Temel hizmetler olan doğalgaz, su, elektrik ve ulaşıma zam yapılmasın, yapılan zamlar derhal geri alınsın!

Şirketlerin krizi fırsata çevirerek işçi çıkarmaları yasaklanmalıdır!"