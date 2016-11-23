DİSK'ten KHK tepkisi: Bedeli ne olursa olsun her türlü darbeye direneceğiz

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kanun hükmünde kararnamelere (KHK) tepki göstererek, "DİSK'in "emeğin haklarına darbe vurduğunu" söylediği uygulamalara karşı çıkacağını söyledi.

Beko, “Hükümet, 15 Temmuz darbecilerinin istediği gibi meclisi işlevsizleştirmeye, anayasaya aykırı düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektedir” diyerek, "Bedeli ne olursa olsun her türlü darbeye direneceğiz" ifadesini kullandı.

Kani Beko’nun açıklaması şöyle:

“Hükümet ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yönetmeye, 15 Temmuz darbecilerinin kapatmak istediği meclisi işlevsizleştirmeye, Anayasa'ya aykırı düzenlemeleri KHK'lar ile hayata geçirmeye maalesef devam etmektedir.

"Dünyanın pek çok ülkesinde var” denilerek ilan edilen Olağanüstü Hal, diktatörlükler dışında dünyanın hiçbir ülkesinde iktidara Anayasa'yı yok sayma, çiğneme, mahkemeler gibi davranma hakkı vermemektedir. Ülkemizde yaşanan halkın huzur ve güvenliğinin tesisi süreci değil, hukuku ayaklar altına alan bir rejim değişikliği sürecidir.

22 Kasım 2016 Salı günü Resmi Gazete'de yayınlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler” ile demokrasiye bir darbe daha vurulmuştur. Barışın ve emeğin yanında olan akademisyenlerin mahkeme kararı olmaksızın kamu görevlerinden ihraç edilmesine devam edilmiştir. Geçtiğimiz hafta mühürlenen ve çocuklarla, göçmenlerle, kadınlarla, yoksullarla ve hukukla ilgili çalışmalar yapan dernekler kapatılmıştır.

DİSK kamuoyunda "darbe fırsatçılığı” olarak algılanan bu uygulamaları antidemokratik ve kabul edilemez bulmakta, darbelere karşı tek çözümün demokrasi olduğunun bir kere daha altını çizmektedir.

Tüm bunların yanı sıra, son KHK'lar ile işçilerin en temel haklarına da el uzatılmıştır.

Halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alarak, halkın iradesi gasp edilerek atanan kayyımlara büyük bir işçi kıyımı için yetki verilmiştir. 677 sayılı KHK'da "her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin” sözleşmelerin tek taraflı olarak resen feshi için kayyımlara verilen yetki, özellikle on binlerce taşeron işçi için işlerini kaybetme tehlikesi anlamına gelmektedir. Bu yetkinin kullanılması için de hiçbir yargı kararı gerekmemekte, "terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmesi” yeterli görülmektedir. Yoksulluğun ve işsizliğin en üst düzeyde olduğu bir bölgede, örgütlenerek, sendikalı olarak, taşeron düzeninin sınırlarını zorlayarak toplu sözleşmeler imzalamış ve haklar kazanmış olan işçileri işten atarak, yerlerine örgütsüz, sendikasız, güvencesiz, daha düşük ücretle çalışmayı kabul edecek yandaşlar yerleştirmeyi hedefleme tehlikesi olan bu düzenleme kabul edilemez.

Kayyım atanan belediyelerle iş yapan yüklenicilerin hak ve alacaklarına el konulmasına dair düzenlemeyi de içeren 677 sayılı KHK, işçilerin hak ve alacaklarını da tehlikeye sokmaktadır.

Büyük bir işçi kıyımı hazırlığına işaret eden 677 sayılı KHK'nın yanı sıra 678 sayılı KHK ile "aksayan belediye hizmetlerinin sürdürülmesinin de başka belediyelere verilmesi” öngörülmektedir. Bunun için "meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanının izni” yeterli görülmüş, tüm darbe süreçlerine benzer biçimde TBMM'den sonra Belediye Meclisleri de işlevsizleştirilmiştir.

Yasal mevzuat sınırlamaları ve Bakanlar Kurulu kararları ile ülkemizde neredeyse kullanılamaz hale gelmiş olan "grev hakkı”nın daha da kısıtlanmasına dair bir düzenleme de 678 sayılı KHK'da yer almıştır. İki yıl önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği şehir içi toplu ulaşım ve bankacılık sektöründeki grev yasakları, "grev erteleme" adı altında geri getirilmiş, böylece Anayasa Mahkemesi'nin kararının etrafından dolaşılmıştır. KHK'ların Anayasa'ya uygun olup olmadığını denetleme yetkisi olmadığı yönünde karar vererek, Anayasa'nın ihlaline olanak veren Anayasa Mahkemesi, böylece kendi kararının çiğnenmesinin de önünü açmış oldu.

Anayasayı askıya alan, grev hakkını gasp eden, sendikalaşma ve her türden örgütlenme hakkını engelleyen, seçilmişleri tutuklayarak yerlerine atanmışları getiren, medyada tek sesliliğin hakim kılan ve gazetecileri hapse atan, üniversitelerde özgür düşünceyi yok eden tüm darbelere karşı olan ve daima demokrasiyi savunan DİSK olarak bir kere daha altını çizmek isteriz ki, her türlü darbeye direnmek boynumuzun borcudur.

DİSK tüm üyelerinin ve mağdur edilmek istenen diğer emekçilerin yanında olacak, bedeli ne olursa olsun haklarını savunacaktır.”