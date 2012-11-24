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Yaşam

DİSK'ten, kadına şiddete 'dur' talebi

DİSK Kadın Komisyonu, 'kadınların şiddete uğranması beklenmeden yaşamın her alanında cinsiyetçi, şiddeti meşrulaştıran ve olağanlaştıran uygulamaların yeniden düzenlenmesini istiyoruz' dedi

24 Kasım 2012 15:17

DİSK Kadın Komisyonu, kadınlara yönelik şiddetin durdurulması kapsamında daha etkin önlemlerin alınmasını talep etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, kadınlara yönelik gerçekleşen her türlü şiddet eyleminin açık şekilde kınanması ve cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

Kadınlara karşı kamusal koruma sağlanmasının belirtildiği açıklamada şunlar belirtildi:

''Kadınların, ülkenin her yanında ücretsiz ve hemen başvurabileceği yeterli sayıda danışma merkezi, psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri kurumlar ve sığınma evlerinin açılmalıdır.

Kadınların, şiddete uğraması beklemeden toplumun ve yaşamın her alanında cinsiyetçi, şiddeti meşrulaştıran ve olağanlaştıran uygulamaların ve düzenlemelerin medyadan yargıya ve eğitim sistemine kadar yeniden gözden geçirilmesini ve yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

Aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, ana-baba eğitim programlarının başlatılmasını, kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, sosyal güvenlik, parasız eğitim ve parasız sağlık hakkından yararlanılmasını, evde, sokakta, işyerinde, gözaltında, cezaevinde yaşanan kadına yönelik şiddetin sorumluların yargılanmasını ve caydırıcı yasal tedbirlerin alınmasını istiyoruz.''
 

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