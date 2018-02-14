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Ekonomi

DİSK'ten bakanlığa KHK mektubu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- ÇIKARILAN 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kamu şirketlerinde taşeron olarak çalışan emekli ve hükümlü işçilerin görevlerine son verilecek

14 Şubat 2018 14:32

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- ÇIKARILAN 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kamu şirketlerinde taşeron olarak çalışan emekli ve hükümlü işçilerin görevlerine son verilecek. Düzenlemenin ciddi sorunlar doğuracağını açıklayan DİSK, bakanlığa mektup yazarak topluma kazandırılan insanların sokağa itilmemesini istedi.
Taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesinin önünü açan 696 sayılı KHK, emekliliği dolan ve eski hükümlü olan işçileri, kapsam dışında bırakıyor. KHK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte İzmir’in Çeşme ilçesinde belediyede çalışan 13 emekli personelin görevine son verildi. Belediyede, nisan ayına kadar 25 işçinin daha çıkışı verilecek. Bayraklı Belediyesi’nde, bin 300 işçinin dosyası emniyete gönderildi. 900 işçinin dosyasında sorun olduğu öğrenildi. Belediyelerde işten çıkışlar sürerken, işçilerin örgütlü bulunduğu Devrimci İşçi Sendikaları’ndan (DİSK), iktidara mektupla bir çağrı yapıldı. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Cemal Poyraz’ın imzasını taşıyan mektupta, 696 sayılı KHK ile belirtilen geçiş hükümlerinin uygulanması halinde, bu işçilerin önemli bir kısmının kapsam dışında kalacağına dair endişeler paylaşıldı. Mektupta, bu uygulamanın eski hükümlü işçilerin yeniden sokağa itilmesine neden olacağı ifadelerine yer verilirken, merkezi idare taşeron şirket işçilerinde de benzer durumların söz konusu olacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için kaleme alınan mektupta, konfederasyonun çözüm önerileri de sıralandı. DİSK, hükümlü olan işçilerin kadroya geçişlerinde, terör suçları ile cinsel saldırı suçlarının geçişe engel suçlar olarak belirlenmesini talep etti. Türk Ceza Yasası\'nın öngördüğü uzlaştırma yoluna başvurma şartlarını taşıyan işçiler ile Türk Ceza Yasası\'nın yasaklanmış hakların geri verilmesi şartlarını taşıyan işçilerin ise geçişinin mümkün kılınması istendi. Mektubun son satırlarında ise şu ifadeler yer aldı:
\"Bu durumda hem kamunun personel yapısı belirgin olarak etkilenmeyecek hem de halen topluma kazandırılmış insanlar yeniden sokağa itilmemiş olacaktır.\"
BAŞKANLAR ŞAŞKIN
Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, çıkarılan taşeron yasasının eziyete dönüştüğünü söyledi. Belediyede ilk etapta taşeron olarak çalışan emekli işçileri çıkarmak zorunda kaldıklarını açıklayan Dalgıç, \"Bir de güvenlik soruşturması sonucu çıkarmak zorunda kalacağımız personel olacak. Ayrıca çıkardığımız personelin yerine yeni personel de alamıyoruz. Emekli maaşının 1400 lira olduğu bir yerde ‘Siz çalışmayın’ derseniz bu insanları açlığa mahkum edersiniz. Kim emekli olduktan sonra çalışmak ister ki\" diye sordu. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise dosyası incelenen 900 eski hükümlü personelden kaçının hukuken sıkıntılı bulunacağını dair henüz bir şey bilmediklerini söyledi. Karabağ, işlemler yapılırken mağduriyetlerin oluşmamasına dikkat edilmesini istedi.

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